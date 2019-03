Cinéma : l'Inde, vestiaire d'Hollywood

Star Wars, Prince of Persia ou encore Game of Thrones : ces trois superproductions américaines ont un point commun, l'Inde. Hollywood vient se fournir en costumes, accessoires et décors dans ce pays. Une boutique discrète de New Delhi est devenue une plaque tournante : cela fait 30 ans qu'elle travaille avec le tout Hollywood, notamment pour la série Game of Thrones. Le magasin sert d'intermédiaire pour les décorateurs et costumiers américains. Les commandes envoyées depuis Hollywood sont très précises, mais top secrètes. Pourquoi Hollywood vient se fournir à 13 000 kilomètres ? Jana Evans, une décoratrice pour des superproductions vient en Inde à cause des prix attractifs, mais pas seulement : "On y trouve de tout, des tissus, des meubles, des petits accessoires. La couture, l'impression et la broderie sont magnifiques", explique-t-elle. L'année dernière, l'entreprise a envoyé plus de 25 conteneurs d'accessoires et décors pour plusieurs tournages.

Des accessoires pour les superproductions

Mais Hollywood vient aussi chercher dans le nord de l'Inde des accessoires essentiels pour les héros du grand écran : les armes. Une forge travaille depuis trente ans pour le cinéma américain. Le propriétaire a une salle aux trésors, avec tous les modèles réalisés pour de grands films. Il y a des casques, des armures et d'autres objets devenus célèbres. Hollywood accorde des licences strictes pour la production d'objets dérivés. Un débouché un peu inattendu pour cet artisanat local pourtant connu et reconnu depuis des siècles.

