Après son ultime saison, la série "Game of Thrones" pourrait bien revenir avec un préquel

L'histoire se déroulerait "des milliers d'années" avant les récits rapportés dans la célèbre série.

Ne dites pas adieu à Westeros tout de suite. Après la sortie de l'ultime saison de Game of Thrones en 2019, la chaîne HBO pourrait bien diffuser un préquel, soit un film ou épisode réalisé après la série mais évoquant des faits antérieurs à celle-ci, indique The Hollywood Reporter (en anglais) vendredi 8 juin. L'histoire se déroulerait en effet "des milliers d'années" avant les récits rapportés dans la célèbre série, explique le site The Verge (en anglais). Aux manettes de cette production : l'auteur George R.R. Martin et la scénariste Jane Goldman, qui a notamment participé aux films Kick-Ass et Kingsman : Services secrets.

L'origine des marcheurs blancs bientôt connue ?

L'histoire porterait, d'après HBO, sur "la chute du monde, de son âge d'or jusqu'à ses heures les plus sombres", citant en exemple "les terribles secrets de l'histoire de Westeros" ou encore les "véritables origines des marcheurs blancs". Le site spécialisé NME (en anglais) met toutefois en garde : "Pour l'instant, seul le synopsis d'un épisode pilote a été commandé, ce qui veut dire que HBO peut encore changer d'avis."