Eurozapping : le meurtrier d'une journaliste retrouvé, scandale dans le foot belge

Un suspect arrêté dans le meurtre d'une journaliste bulgare. Sur une vidéo, un Bulgare de 21 ans est filmé en train de fuir. Il vient de violer et de tuer Viktoria Marinova. Le téléphone et les bijoux de la journaliste ont été retrouvés à son domicile. Le suspect a été arrêté en Allemagne, où il se cachait.

La TV publique dans la tourmente au Danemark

Haro sur la télévision publique au Danemark. Plus de 200 journalistes ont été licenciés, trois chaînes sur six supprimées et la redevance annulée depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux-conservateurs. Le gouvernement veut s'attaquer au quasi-monopole de la chaîne publique au profit d'acteurs privés.

Opération antifraude dans le football belge. 184 policiers ont été mobilisés pour perquisitionner les principaux clubs du pays. Matchs truqués, blanchiment d'argent, salaires et commissions des agents... les policiers ont cherché des preuves de ces malversations. Des entraîneurs et des arbitres ont été interpellés. Des perquisitions ont eu lieu dans six autres pays européens, dont la France.

