ENQUETE FRANCEINFO. "Cette case, c'est une vraie baston" : dans les coulisses de l'access prime time

Si on veut résumer, en télé, il y a deux tranches essentielles : le 12-14 heures, et le 18 heures-minuit. C'est là que le nombre de téléspectateurs est le plus important, pointe d'emblée un dirigeant de chaîne nationale qui préfère garder l'anonymat. Vu le poids qu'ont les chaînes historiques dans la première tranche, la TNT a tendance à la délaisser pour concentrer ses forces sur la seconde." Difficile de lui donner tort : entre 19 heures et 21 heures, environ 21 millions de Français regardent chaque soir la télévision. Un nombre qui grimpe à 34 millions si on comptabilise tous ceux qui allument leur poste pendant au moins 10 secondes sur ce créneau horaire.

Et les chiffres sont surveillés comme le lait sur le feu. Alors qu'en radio, les résultats d'audience ne sont communiqués qu'une fois par trimestre, le couperet tombe tous les matins à 9 heures pour la télé. Une pression constante de l'audimat qui peut virer à l'obsession. "Tous les matins, Cyril Hanouna attend avec impatience 9 heures pour savoir qui a été le premier talk-show de la veille, raconte à franceinfo une personne passée par "Touche pas à mon poste". Ça donne le ton de la journée : si les audiences sont bonnes, il déconne et fout la paix à tout le monde. Mais si 'Quotidien' est largement devant, il peut devenir d'humeur massacrante et demander aux équipes de tout changer."

Une audience si importante qu'aucun détail n'est négligé. Pas même le changement d'heure en hiver. "Quand la nuit tombe plus tôt, les gens sont plus nombreux à s'installer devant leur poste, ça devrait nous permettre de renouer avec nos audiences de la saison dernière", souffle à franceinfo une source en charge des programmes dans une chaîne nationale.

Vieux routier de l'access prime time, Laurent Ruquier se remémore avec une certaine nostalgie ses audiences lorsqu'il occupait cette case sur France 2, essentiellement avec "On a tout essayé" de 2000 à 2007 et "On n'demande qu'à en rire" entre 2010 et 2013. "A l'époque, nous faisions environ 20% de part d'audience. Quand nous descendions à 15 ou 16%, c'était considéré comme un drame, alors qu'aujourd'hui, ce sont des scores qu'aucune émission de ce type ne pourrait réaliser à cause de l'arrivée de la TNT et de l'augmentation de l'offre", commente-t-il auprès de franceinfo.

L'animateur sait de quoi il parle. Fin 2013, il a été appelé en catastrophe par France 2 pour prendre la place de "Jusqu'ici tout va bien", présenté par Sophia Aram. La chaîne a arrêté ce talk-show après à peine plus de trois mois d'antenne : avec parfois 3% de part d'audience seulement, il était dépassé par la plupart des programmes diffusés sur la TNT et France 2 perdait entre 10 000 et 20 000 euros de recettes publicitaires chaque jour.

Les parts ont beau être plus nombreuses, et donc plus maigres qu'à l'époque où Laurent Ruquier y officiait, le gâteau de l'access prime time reste alléchant. "C'est un carrefour d'audience particulièrement recherché par notre régie publicitaire", reconnaît la directrice de France 5, Nathalie Darrigrand. D'autant que sur cette chaîne, comme sur les autres du groupe France Télévisions, les pauses publicitaires sont interdites après 20 heures.