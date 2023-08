Drag Race France : "C'est une émission d'utilité publique qui expose notre art au plus grand nombre", estime Keiona, la gagnante de la saison 2

Keiona, gagnante de la deuxième saison de "Drag Race France", revient dimanche 27 août sur France Inter sur sa victoire, et sur l'impact que peut avoir une émission comme celle-ci sur la visibilité du mouvement Drag Queen.

Keiona, gagnante de la saison 2 de Drag Race France sur France 2 vendredi 25 août estime ce dimanche matin sur France Inter que "c'est une émission d'utilité publique qui expose notre art au plus grand nombre, qui le rend très accessible et qui inspire plein de personnes."

"J'aurais voulu avoir ça un peu plus tôt dans mon adolescence", confie la queen franco-ivoirienne, qui estime qu'"il y a toujours beaucoup de travail à faire". "Le but de l'émission, c'est de nous faire exister de sorte qu’on ne soit plus vus comme une anomalie, lance Keiona. Quand les gens ne sont pas exposés à quelque chose, il y a une curiosité qui n'est pas forcément saine ou bienveillante. Le fait qu'une émission existe vulgarise un peu la chose et la rend accessible."

"On ne se rend pas compte immédiatement de la portée que cette émission peut avoir", reconnaît la gagnante de la saison 2 de Drag Race France qui confie recevoir énormément de messages de jeunes, de moins jeunes, y compris de parents, qui lui disent : "'Continuez, vous envoyez des messages de sororité, de bienveillance'. On peut lancer des piques et être dans une compétition, mais on peut aussi beaucoup s'aimer."

Keiona succède à Paloma, qui avait remporté la première édition de l'émission française inspirée du célèbre show américain RuPaul's Drag Race. Elle avait déjà dansé sur le parvis l'Elysée lors de la Fête de la musique en 2018, aux côtés de l'artiste Kiddy Smile, provoquant des critiques chez les élus de droite pour son tee-shirt "Fils d'immigré, noir et pédé". "La soirée a été belle, se remémore Keiona. Le message qu'on a fait passer, c'est qu'on était là et qu'on irait nulle part, qu'on est tout autant Français et tout autant Parisien pour avoir le droit de danser sur le perron de l'Elysée."