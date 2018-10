DIRECT. Mort de Philippe Gildas : Canal+ salue "sa rigueur journalistique" et "sa curiosité insatiable"

Ce qu'il faut savoir

C'est une figure mythique du petit écran qui disparaît. Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé à l'AFP son ancien acolyte de "Nulle par ailleurs", Antoine de Caunes, dimanche 28 octobre. Ses anciens camarades rendent un hommage unanime au journaliste et à l'animateur, qui a connu une riche carrière à la radio et à la télévision. "Il a inventé un style qu'on appelle par un barbarisme 'infotainment' qui est un mélange de divertissement et d'actualité, a réagi Michel Denisot sur franceinfo. Mais tout était information dans ce qu'il faisait et c'est ça qui l'intéressait."

"L'immense tristesse" de Canal+. "Sa rigueur journalistique, sa curiosité insatiable, son humour et sa générosité nous ont offert de formidab’ et inoubliables moments de direct", peut-on lire dans un communiqué de la chaîne, dont Philippe Gildas a marqué l'histoire. La chaîne lui rendra hommage lundi 29 octobre à 17h45 en clair avec la diffusion d'Un homme formidable par Michel Royer et raconté par Antoine de Caunes.

L'hommage unanime de l'audiovisuel. De nombreuses personnalités ont salué sa mémoire sur Twitter, comme Jean-Pierre Elkabbach qui s'est dit "bouleversé et secoué par la mort de Philippe Gildas, pour avoir longtemps travaillé à ses côtés : un grand Seigneur des médias et un Prince de l'amitié". "Tu étais un modèle, un exemple pour toute une génération d'hommes et de femmes de notre profession", a salué l'animateur Jean-Pierre Foucault.

"La Tête et les Jambes", "La Chasse aux trésors", "Nulle part ailleurs"... Le journaliste a commencé sa carrière dans les années 1960, à RTL puis au sein de l'ORTF où il a présenté le journal. Il est ensuite passé de l'information aux divertissements, en présentant plusieurs jeux, puis en rejoignant Canal+ au milieu des années 1980. Il a marqué la chaîne avec "Nulle part ailleurs", où il partageait l'affiche avec la troupe des Nuls ou le duo ingérable formé par Antoine de Caunes et José Garcia.