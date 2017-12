Des candidats du jeu "Couple ou pas couple" créent la polémique en enchaînant les clichés sur les homosexuels

"Nous connaissons l'orientation sexuelle de Damien (...). Il est stylé, il a des jolies tatouages, une boucle d'oreille (...) ce qui ne se fait plus trop chez les hétéros." Devant leur poste de télévision, des téléspectateurs ont assisté à cet enchaînement de clichés sur les homosexuels, lors du deuxième numéro du jeu "Couple ou pas couple", sur C8. Le principe : deux candidats doivent tenter de déterminer qui est en couple avec qui, parmi vingt inconnus, en se basant sur leur apparence.

La séquence qui a suscité l'indignation sur Twitter a été diffusée mardi 26 décembre. En apprenant qu'un des inconnus "stylé" est par ailleurs coiffeur, ils ont réagi : "donc il est homo", véhiculant un cliché dénoncé par les internautes, rapporte Le Huffington Post, vendredi 29 décembre.

Ils étaient limites ces candidats de "Couple ou pas couple" !



"Il est gay"

- Pourquoi ?

"Il est stylé, il a des tatouages, une boucle d'oreille, des chaussures voyantes..."

- Damien a 24 ans, il est coiffeur.

"Oui, donc il est homo !" pic.twitter.com/yxKFgVlc7q — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) December 28, 2017

Fille cheveux tres court, maillot de foot elle doit etre lesbienne.

Mec avec pull rose il doit etre gay. #Préjugés #CoupleOuPasCouple — Slimlolo (@Slim_lolo59) December 25, 2017

Je tombe pour la première fois sur #CoupleOuPasCouple. J’aime bien le principe mais c’est plus gay ou pas gay. Gênant. — Super Zappeur (@superzappeur) December 26, 2017

"Je ne peux pas vous laisser partir sur des stéréotypes pareils"

Les candidats ont aussitôt été recadrés par le présentateur du jeu, Jean-Luc Lemoine : "Si je suis votre raisonnement : si on est stylé, on est gay obligatoirement ! C'est le coup dur pour tous les hétérosexuels (...) Je ne peux pas vous laisser partir sur des stéréotypes pareils", a-t-il indiqué.

"On salue le recadrage de Jean-Luc Lemoine, mais on se dit surtout que l'on a déjà du pain sur la planche en 2018", a réagi sur Twitter l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans , jeudi 28 décembre.

Les clichés ne prennent jamais de repos, même à Noël... On salue le recadrage de J.L Lemoine mais on se dit surtout que l'on a deja du pain sur la planche en 2018. À l'année prochaine ! https://t.co/iRUbZ9uSYf — AJL (@ajlgbt) December 28, 2017

Sur Facebook, un des deux candidats a pour sa part répondu à la polémique. En expliquant qu'il était lui-même homosexuel (et qu'il participait au jeu avec son compagnon), il a tenté de calmer les soupçons d'homophobie : "On nous insulte même d'abrutis ou de connard sur Twitter. Ça se voit pas tant que ça que nous aussi on est homo ? De toute façon aujourd'hui on peut plus rien dire ou faire. demande à Griezmann ou Tex. MDR", a-t-il écrit dans un message depuis supprimé et cité par Le Huffington Post.

Habitué à traquer les discours homophobes ou véhiculant des préjugés dans les médias, l'association des journalistes lesbiennes gays, bi-e-s et trans expliquait cependant, dans une enquête précédente, que "le fait d'être soi-même homosexuel n'empêche pas de véhiculer des clichés homophobes dangereux."