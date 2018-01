Le père de Cyril Hanouna décoré de la Légion d'honneur : "C'est certain qu'il la mérite, c'est un homme extraordinaire"

"J'ai appris ça hier et je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'il est le père de..." Au bout du fil, le maire PS des Lilas (Seine-Saint-Denis), Daniel Guiraud, ne tarit pas d'éloges sur Ange Hanouna. Le père du célèbre animateur de "Touche pas à mon poste" a été élevé, dimanche 31 décembre, au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le médecin généraliste, qui a son cabinet dans cette petite ville limitrophe de Paris, a été récompensé pour ses quarante ans de service. Une décoration qui n'est pas passée inaperçue, suscitant de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux, y compris de médecins.

Que tous les médecins généralistes ayant obtenu le grade de chevalier de la Légion d’Honneur pour avoir exercé 40 ans lèvent le doigt... — Christian Lehmann (@LehmannDrC) 3 janvier 2018

Mais pour l'édile, il n'y a pas matière à polémique. C'est le comportement de l'homme qui a été récompensé. "C'est un médecin généraliste à l'ancienne, il se déplace chez ses patients, c'est le seul encore aux Lilas à faire ça", poursuit Daniel Guiraud, qui insiste : "Si le patient est d'origine modeste, il lui dit : 'Vous pourrez payer plus tard'." Selon le maire, Ange Hanouna "est une vraie figure aux Lilas" et il a également "beaucoup de caractère". "J'ai eu des mots avec lui pour des histoires de stationnement", rigole l'élu, qui conclut : "C'est un homme entier."

"Extrêmement dévoué, passionné et brillant"

Daniel Guiraud n'est pas le seul à faire l'éloge d'Ange Hanouna. Carmen Boadas, à la tête de l'un des laboratoires d'analyses médicales de la ville, le connaît bien. C'est par notre intermédiaire qu'elle apprend la nouvelle. "La Légion d'honneur ? Oh, c'est formidable, c'est certain qu'il la mérite, dit-elle. C'est un médecin extrêmement dévoué, passionné, brillant. Il a un sens du diagnostic aigu. C'est un homme extraordinaire." Elle poursuit, sans que l'on puisse l'arrêter : "C'est quelqu'un d'humble, très apprécié par ses patients. On aurait pu lui donner deux médailles !"

Selon la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, Ange Hanouna a bénéficié de la procédure d'initiative citoyenne, qui existe depuis 2008 et permet à 50 signataires du même département de demander au préfet la Légion d'honneur pour quelqu'un. C'est ensuite le ministère de la Santé et des Solidarités qui a transmis le dossier au Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur. Carmen Boadas aurait en tout cas été prête, elle aussi, à signer pour le docteur Hanouna.