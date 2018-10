Le CSA a reçu près de 650 plaintes après une séquence banalisant le viol conjugal dans "Touche pas à mon poste"

Plusieurs chroniqueurs de l'émission de Cyril Hanouna ont cautionné, jeudi sur C8, un sondage sur le consentement sexuel relayé un peu plus tôt par Fun Radio.

La séquence s'est déroulée dans la partie de l'émission intitulée "Le quart d'heure sans filtre". Dans "Touche pas à mon poste" jeudi 25 octobre, les chroniqueurs de Cyril Hanouna étaient appelés à se prononcer sur un sondage polémique lancé deux jours avant par Fun Radio. La question portait sur le cas de Charlotte, une jeune femme qui "ne supporte pas que son mec lui fasse l’amour quand elle dort".

Marlène Schiappa avait rapidement réagi au sondage. "Ce que vous décrivez est un viol", expliquait alors la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui n’était pas de l’avis de tous les chroniqueurs de TPMP. A commencer par Géraldine Maillet présente sur le plateau de C8 ce soir-là. "Elle est en train de judiciariser les relations entre les hommes et les femmes, s'est emportée l'écrivaine et réalisatrice. On est en train de devenir fous, de perdre complètement le fil. Et mettre le mot 'viol', aujourd’hui, pour ce cas précis de Charlotte, ça n’a aucun sens, voilà. C’est presque très dangereux pour tout le monde."

Il va y avoir un code civil du sexe, ça veut dire qu’on a le droit de faire l’amour entre 23 heures et minuit et à minuit cinq il y aura un procès verbal ! Enfin ça devient n’importe quoi.la chroniqueuse Géraldine Mailletsur TPMP

Assise à ses côtés, l’ancienne Miss France Delphine Wespiser a pris la parole pour dire exactement la même chose : "Avec Charlotte, on ne parle pas de son voisin, on parle de son petit copain, avec qui elle est et qu’elle est censée aimer. […] Des choses qui se font quand l’une ou l’autre personne dort, c’est tout à fait mignon, tout à fait sympa".

Des internautes se sont aussitôt indignés d'entendre une "culture du viol" défendue sur un plateau de télévision à heure de grande écoute.

Voici ce que dit une émission en prime time sur le viol en 2018.

Sans surprise c'est TMTP. @csaudiovisuel Vous allez laisser passer ça ? Est-ce qu'ils ont le droit de nier un viol en direct ? Ou tout court d'ailleurs ? pic.twitter.com/l0khSUm4fV — Carnets d'Opalyne (@CarnetsdOpalyne) 25 octobre 2018

"Il y a des gens qui sont #VRAIMENT violés, on sait ce que c'est que le viol." @Mdelormeau banalise le viol conjugal en expliquant que ça n'est quand même "pas un viol en l'attachant" et que "99% des gens ont compris le sens de la question". #TPMP = #CultureDuViol pic.twitter.com/BjQyvSK8FG — Claire Underwood (@ParisPasRose) 26 octobre 2018

Près de 650 plaintes déjà adressées au CSA

Selon les informations de franceinfo, le CSA a déjà reçu près de 650 plaintes. Signe du malaise de la production, la séquence en question a été supprimée du replay de "Touche pas à mon poste". Quant aux chroniqueurs, trois d'entre eux ont depuis présenté leurs excuses sur Twitter.

Bonsoir à tous, une précision fondamentale sur le débat dans @TPMP hier et mes propos sans doute trop expéditifs. A aucun moment il n'y a eu volonté chez moi de banaliser le viol conjugal ! Évidemment ces crimes doivent cesser. Et la lutte est plus que jamais d actualité. — Maillet Géraldine (@GraldineMaillet) 26 octobre 2018

Petite précision sur le débat dans #TPMP hier: Désolée si mes propos ont été mal perçus.J’évoquais simplement la complicité que génère l’amour dans un couple uni.

Hors de question de banaliser le viol conjugal ! C’est un crime pour tout ceux qui le subissent ! — Delphine Wespiser (@WespiserD) 26 octobre 2018