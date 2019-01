Grand débat : quatre questions sur la participation de Marlène Schiappa à une émission avec Cyril Hanouna

L'annonce a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes va coanimer une émission autour du grand débat national, sur C8, vendredi 25 janvier.

L'annonce a suscité un vif débat (et beaucoup d'invectives) sur les réseaux sociaux. La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, va "coanimer" avec Cyril Hanouna une émission spéciale autour du grand débat national, a annoncé C8 lundi 21 janvier. Le programme est prévu pour vendredi sur l'antenne de la chaîne. Qu'est-ce qui est prévu pendant cet échange ? Quelles ont été les réactions ? Nous répondons à trois questions.

1 Comment l'émission va-t-elle se dérouler ?

Intitulé "La parole aux français", ce numéro spécial et en direct de l'émission "Balance ton post", diffusé vendredi 25 janvier à 22h30, doit donner la parole à des "retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, enseignants, agriculteurs", qui "témoigneront de leur quotidien", a précisé C8 dans un communiqué.

"Il s'agira d'un atelier dans le cadre du débat national", a confirmé un porte-parole de la secrétaire d'Etat. Ce ne sera pas un "débat politique", mais "un échange citoyen avec des propositions concrètes", selon C8. "Ensemble, nous tenterons de transformer leurs problèmes en propositions, explique encore la chaîne. Les téléspectateurs voteront en direct pour retenir sept idées qui seront transmises au gouvernement."

2 Quelles ont été les réactions ?

L'annonce de cette participation a créé un tollé. Certains internautes se sont interrogés sur la "pertinence" de la présence de Marlène Schiappa.

Madame @MarleneSchiappa franchement? Vous trouvez pertinent et sain d'aller à cette mascarade? — sjogrenlife (@sjogrenlife) 21 janvier 2019

Naïvement, tu crois que les responsables politiques, ayant atteint le fond, vont s’efforcer de remonter, histoire de regagner un peu de crédit. Eh bien non, certains continuent de creuser ; avec une étonnante énergie, même. #Schiappa pic.twitter.com/54N6GhkAvX — Christian Delporte (@chdelporte) 21 janvier 2019

Vendredi à 22h30, "Balance ton post", l'émission de Cyril Hanouna, sera coanimée par... Marlène Schiappa. Pour une spéciale "Grand débat national". Ce n'est pas une blague. — Jérôme Lefilliâtre (@jlefilliatre) 21 janvier 2019

Des politiques ont également réagi sur Twitter, comme Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, ou Elodie Jauneau, membre du bureau national du Parti socialiste.

Marlène #Schiappa animatrice avec Cyril Hanouna dans une émission sur le #GrandDébatNational... est-ce vraiment la place d'une Ministre ? https://t.co/bHmpy45qJo via @franceinfo — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 21 janvier 2019

On croit que c’est du @le_gorafi.

On se dit ensuite que c’est un #Kamoulox.

Et après, on réalise que non. Jusqu’au bout de la startup nation disruptive, @MarleneSchiappa, Secrétaire d’Etat à la #GrandeCauseToujours sera bien chez @Cyrilhanouna sur @C8TV.#GrandDébatNational pic.twitter.com/Gnuj9obU5g — Elodie Jauneau (@ElodieJauneau) 21 janvier 2019

Les associations qui défendent les droits des femmes ne sont jamais reçues par @MarleneSchiappa mais @Cyrilhanouna, sanctionné pour le sexisme & l'homophobie de son émission, est reçu au Ministère et a droit à de la pub de la part de la secrétaire d'Etat. La honte. #GrandDébat — Laura Slimani (@LauraSlimani) 21 janvier 2019

Du côté du gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a commenté sur France 2 : "Je ne l'aurais pas fait, personnellement, je crois que mon rôle en tant que ministre c'est plus d'écouter."

3 Que répond Marlène Schiappa ?

Face aux critiques, Marlène Schiappa s'est quant à elle défendue, en intervenant dans plusieurs médias mardi matin. Elle a notamment expliqué sur Europe 1 que cela permettrait "de parler de ce grand débat à 700 000 personnes qui regardent l'émission de Cyril Hanouna".

Novembre : «Faut parler à tout le monde, le gouvernement vit trop dans sa bulle et méprise les gens»



Décembre: «Votre grand débat national ça va être de l’entre soi»



Janvier: «Quoi, Schiappa va faire un atelier du grand débat avec les gens qui regardent Hanouna ? Scandale !» — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 21 janvier 2019

4 Est-ce la première fois qu'un membre du gouvernement participe à l'émission de Cyril Hanouna ?

Non, la secrétaire d'Etat est elle-même une habituée des émissions de Cyril Hanouna. Elle y avait notamment annoncé une batterie de mesures contre le cyberharcèlement en mars dernier.

Et elle n'est pas la seule membre du gouvernement à avoir été l'invitée des émissions de Cyril Hanouna. Le secrétaire d'Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, s'est aussi rendu sur le plateau de "Balance ton post" en décembre dernier pour discuter de la crise des "gilets jaunes". Et le président de la République déjà intervenu à deux reprises dans les émissions de C8 : une première fois pendant la campagne présidentielle en avril 2017, comme le rappelle le HuffPost, et une seconde fois par téléphone, en décembre 2017.