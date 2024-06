Cyril Hanouna dénonce un "acharnement" après la mise en demeure d'Europe 1 par l'Arcom au sujet de son émission

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a estimé que le traitement de l'actualité électorale dans "On marche sur la tête" manquait de "mesure" et d'"honnêteté".

Il parle d'un "deux poids deux mesures". L'animateur controversé Cyril Hanouna a dénoncé dans son émission "On marche sur la tête", sur Europe 1, vendredi 28 juin, "un acharnement contre [sa] personne au niveau de l'Arcom". La veille, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a mis en demeure la radio pour manque de "mesure" et d'"honnêteté" dans cette émission spécialement conçue pour la campagne des législatives anticipées et dont le traitement est "largement univoque". "C'est extrêmement grave", a ajouté Cyril Hanouna.

"Je suis sûr que les auditeurs ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'ils essaient de nous fermer notre clapet", a encore déclaré l'animateur star de C8 et de "Touche pas à mon poste" en ouverture de son émission sur Europe 1. "Des émissions qui prennent des mises en demeure ou qui intéressent l'Arcom au bout de deux jours, ça n'existe pas", selon lui.

Cyril Hanouna anime cette émission de 16 heures à 18 heures en semaine sur la radio du milliardaire Vincent Bolloré. Le régulateur de l'audiovisuel a notamment estimé que "l'actualité électorale de La France insoumise et du Nouveau Front populaire a été traité de manière systématiquement critique et virulente, en des termes souvent péjoratifs et outranciers".