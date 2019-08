Après une blague de Jean-Marie Bigard sur le viol dans "TPMP", le CSA menace d'interdire l'émission aux moins de 12 ans

L'émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) bientôt décalée après 22 heures ? C'est la menace brandie par le CSA si l'émission quotidienne de Cyril Hanouna diffuse à nouveau des "séquences inadaptées au jeune public" comme une "blague" de Jean-Marie Bigard sur un viol en février. "Le CSA a relevé le caractère particulièrement cru et violent de la plaisanterie", souligne le régulateur dans une décision prise le 3 avril, publiée le 2 août.

Constatant la diffusion d'autres "séquences inadaptées au jeune public" dans "TPMP", le CSA a appelé les responsables de la chaîne du groupe Canal+ "à la plus grande vigilance quant au contenu de cette émission, diffusée à une heure de grande écoute familiale".

Cyril Hanouna, déjà sanctionné lourdement par le CSA par le passé, a répondu lundi sur Twitter en minimisant l'intervention du régulateur et en s'en prenant à des journalistes qui ont publié l'information. L'animateur a assuré que l'émission commencera à la rentrée comme à ses débuts à 18h30, et qu'"il y aura une très grosse partie médias".

Mes chéris pas d inquiétude c est juste @puremedias qui ne fait aucun clic pendant l été et qui a ressorti une vieille histoire!mais @TPMP sera bien à 19h la saison pro et même peut être plus tôt!je vous tiens au courant et n écoutez pas les bouffons qui écrivent n imp!NLGM