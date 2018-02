Canal+ a continué à perdre des abonnés en 2017

Le nombre d'abonnés directs a chuté de 300 000 l'an dernier, sans que ce déclin soit compensé par l'essor des abonnés via les opérateurs.

Le groupe Vivendi a annoncé, jeudi 15 février, que Canal+ avait continué à perdre des abonnés en France l'an dernier, affichant un recul de quelque 300 000 abonnés directs. Le groupe de TV payante avait perdu environ un million d'abonnés en cinq ans.

Canal+ a refondu son offre, en 2016, avec un éventail de nouveaux abonnements modulables, mettant fin à son offre unique à environ 40 euros. Il a par ailleurs signé des accords de distribution avec les opérateurs, espérant élargir ainsi sa clientèle. Mais il n'a pas réussi son pari de renouer avec un gain net d'abonnés en 2017. La base d'abonnés directs (distribués directement par Canal+) atteint 4,95 millions fin 2017, alors qu'elle se montait encore à 5,25 millions fin 2016.

Ce recul est compensé par un développement des abonnés ayant souscrit une offre via les opérateurs, comme Free et Orange, mais ces abonnements sont moins lucratifs pour le géant des médias. Ces abonnés progressent de 189 000, à 3,1 millions d'abonnés au 31 décembre 2017. Au total, Canal+ comptait en France, à la fin 2017, 8,067 millions d'abonnés individuels, un chiffre en recul de 115 000 sur un an.