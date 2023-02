Affaire M'Barki à BFMTV : la chaîne licencie le journaliste Rachid M'Barki et porte plainte

BFM TV porte plainte contre X pour "corruption passive et abus de confiance", a appris ce jeudi franceinfo, après les révélations de la cellule investigation de Radio France sur la diffusion d'informations orientées et non validées.

Accusé d'avoir diffusé sur BFMTV des informations biaisées, orientées et non validées à la suite d'une enquête de la cellule investigation de Radio France, le journaliste présentateur Rachid M'Barki a été licencié par la chaîne à la suite des révélations de la cellule investigation de Radio France, a appris ce jeudi franceinfo auprès du directeur général de BFMTV Marc-Olivier Fogiel, confirmant une information du Parisien/Aujourd'hui en France. La chaîne d'information porte également plainte contre X pour "corruption passive et abus de confiance". L'enquête de la cellule investigation de Radio France, avec le consortium Forbidden stories, dévoilait que BFM TV avait diffusé des informations fournies par une agence de désinformation israélienne dirigée par des anciens de l’armée et des services secrets. Suspendu depuis le 11 janvier Alertée par un journaliste de Radio France qui travaillait sur la vaste enquête "Story Killers" coordonnée par le consortium Forbidden Stories, la direction de la chaîne a ouvert une enquête interne et interrogé Rachid M'Barki. Celui-ci a reconnu des opérations "d'entrisme" et confessé une éventuelle "erreur de jugement journalistique" qui l'aurait conduit à "rendre service à un ami". Le journaliste, présent à l'antenne depuis la création de BFM TV en 2005, a alors été suspendu le 11 janvier.