Tradition : la baguette bientôt au patrimoine culturel de l’Unesco ?

La France vient de déposer sa candidature pour que la baguette française fasse partie du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, rapporte France 2, vendredi 26 mars. Sa recette n’a jamais changé depuis son apparition au début du XXe siècle : 250 grammes de farine de blé, de l’eau, du sel, de la levure, une pincée d’amour de la tradition et un four bien chaud à 270 degrés. Sans compter le savoir-faire du boulanger. "Une bonne baguette, c’est une baguette qui est bien cuite, bien développée, bien croustillante, un peu blanche sur les côtés", explique Clément Buisson, gérant d'une boulangerie à Paris.

"Sauvegarder ce savoir-faire"

Une boulangerie parisienne prépare une fournée toutes les 30 minutes. Plus de 1 000 baguettes y sont vendues par jour. Les gourmands ne résistent pas à la tentation d'entamer un bout de baguette, à peine sortis de la boulangerie. "C’est juste bon. On a une excellence là-dedans. Vous allez dans beaucoup de pays, on ne fait pas le pain de cette manière-là", confie un riverain. "Cette baguette de tradition est un produit qui risque de disparaître. C’est pour ça qu’il faut sauvegarder ce savoir-faire", juge Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. La décision appartient à l’ONU, qui ne rendra pas son verdict avant 2022.

