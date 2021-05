Théâtre : Jean-Marc Dumontet promet des pièces "joyeuses" pour la réouverture des salles

Les professionnels du monde de la culture attendent le mercredi 19 mai avec impatience. Ce jour-là, les salles de théâtre et d'autres lieux culturels pourront rouvrir leurs portes au public. Et hors de question de passer à côté de ces retrouvailles. "Nous célébrerons la réouverture le 19 mai, parce qu'il y a une impulsion et il faut qu'on la donne", affirme ainsi Jean-Marc Dumontet, invité du 23h de franceinfo, jeudi 13 mai.

"À nous d'être attractifs"

Le producteur, qui possède cinq théâtres en France, a dévoilé la tonalité des pièces qui y seront proposées. "Ces programmations seront joyeuses, parce que nous avons envie de passer un moment heureux avec le public", explique-t-il. Quant à savoir si les spectateurs répondront présent, Jean-Marc Dumontet n'a aucun doute à ce sujet : "Nous avons maintenu le contact avec les spectateurs pendant toute la crise. Nous savons que le public a envie de revenir. Ce sera progressif, à nous d'être attractifs."