Thaïlande : les "chasseurs de serpents" capturent les reptiles à main nue

Directino la Thaïlande à la découverte d'un nouveau corps de métier insolite : les chasseurs de serpents. Ces pompiers de formation opèrent à main nue pour capturer les reptiles.

En Thaïlande, Pinyo Pook est pompier et chasseur de serpents. À Bangkok, il sillonne la ville au volant de sa voiture, toujours prêt à intervenir. Une lampe frontale sur la tête, à main nue, Pinyo Pook s'empare des reptiles par la tête, devant des habitants médusés. "J'ai de l'expérience, vous savez. Je fais ça tous les jours", explique-t-il.

Attraper des serpents : l'activité principale des pompiers

S'il rappelle que son travail de pompier consiste à intervenir sur des incendies et des accidents, Pinyo Pook assure que, "ce qu'[ils font] le plus ici, c'est d'attraper des serpents". Bangkok est infesté de ces reptiles, souvent dangereux, présents dans les jardins et les maisons. "Certains jours, on est appelés une trentaine de fois pour aller chez les gens", précise-t-il, après 21 ans de service. Les serpents sont ensuite relâchés dans la forêt à 200 kilomètres de la capitale.