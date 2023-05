"Vercingétorix", une reconstitution historique dans les Arènes de Nîmes pour célébrer les Journées romaines

Parmi les nombreux rendez-vous organisés à l'occasion des Journées romaines de Nîmes qui se poursuivent jusqu'au 8 mai, le spectacle "Vercingétorix" dans les Arènes de la ville est l'un des plus attendus. Des centaines de figurants redonnent vie aux batailles de la Guerre des Gaules.

Un décor grandiose, plus de 500 acteurs et figurants venus de toute l'Europe pour conter le parcours de l'un des plus célèbres gaulois, Vercingétorix. De Gergovie à la défaite d'Alésia, le chef de guerre continue de fasciner et d'attirer la curiosité du public. Il est d'ailleurs le thème central de ces Journées romaines, organisées jusqu'au 8 mai à Nîmes. En plus de cette reconstitution historique, de très nombreuses animations et ateliers sont organisés en journée et en soirée.

France 3 Languedoc-Roussillon O. Brachard / F. Nicotra / F. Frankel

Jules César fait face à Vercingétorix. Au centre des Arènes, la confrontation entre ces deux personnages historiques incontournables est attendue. Un spectacle de plus de deux heures pour revenir sur la vie du chef de guerre gaulois et sa défaite aux pieds de César, lors du siège et la bataille d'Alésia en 52 av J.C. Une date qui marque un tournant dans l'histoire de la Gaule, la fin de la résistance intense à la domination romaine.

Respect mutuel entre César et Vercingétorix

Mais cette victoire de Jules César n'a pas été facile, bien au contraire. Vercingétorix a réussi à rassembler autour de lui de nombreux chefs gaulois. Et ce n'est qu'après de longues semaines de combat et d'un siège sans pitié qu'il a été contraint de rendre les armes, impuissant face à l'organisation de l'armée romaine. "On parle toujours de Jules césar comme d'un vainqueur. Il gagne certes la bataille mais c'est une victoire amère car il y a de la trahison de la part de Vercingétorix" explique Thierry Robard, qui interprète le Jules César dans le spectacle.

Pour certains historiens, les relations n'ont pas toujours été mauvaises entre les deux hommes à une époque où l'influence romaine gagne du terrain sur la vie des gaulois. Le spectacle présenté à Nîmes revient sur cette relation. "En général, les gens connaissent de Vercingétorix le fait qu'il soit un chef qui s'est révolté contre les Romains", explique Eric Dars, professeur d'Histoire et co-auteur du spectacle. "Mais en fait au départ, il y a une amitié, ou en tout cas véritablement une relation de respect mutuel. Pendant au moins 2 ou 3 ans, Vercingétorix a été un compagnon de Jules César".

Le spectacle Vercingétorix est à voir le dimanche 7 mai et le lundi 8 mai à 15h30. Plus d'informations et réservations sur le site des Arènes de Nîmes.