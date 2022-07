Un été à Paris : cinq activités culturelles et ludiques pour les enfants

Spectacles, visites de musées adaptées au jeune public, séances de lectures à l'air libre... De quoi occuper votre progéniture (et vous-même) si vous passez l'été dans la capitale.

Beaucoup de parents pourraient en témoigner, il n’est pas toujours facile d’occuper ses enfants en vacances. D’autant plus lorsque pour des raisons professionnelles, financières, ou familiales, on reste chez soi pendant la saison estivale. Symbole (parmi d’autres) de l’ennui caniculaire de certains jours des vacances scolaires, Paris au mois d’août peut aisément représenter la difficulté de trouver des occupations adaptées aux plus jeunes. Si vous passez votre été dans la capitale ou si vous y passez quelques jours de congés avec votre progéniture, Franceinfo Culture a identifié 5 activités.

Aller voir un "Pestacle" au Parc Floral de Paris

Tous les mercredis de l’été, ce parc aux allées fleuries, situé juste à côté du bois de Vincennes, accueille Les Pestacles, un festival destiné au jeune public et centré sur les arts de la scène. Au programme : chansons, contes en musique, et même un "spectacle dancefloor" avec un DJ set pour les enfants à partir de 6 ans. Si l’entrée du parc est payante (de 1,50 à 2,50 l’entrée en fonction des tarifs choisis), tous les spectacles sont gratuits.

"Les Pestacles", jusqu’au 7 septembre 2022. Tous les mercredis à partir de 14h au Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide, espace Delta, 75012. Dès 4 ans. Programmation disponible ici.

Allongé dans l’herbe, lire des histoires lors des "Bibliothèques hors les murs"

Au moins une fois par semaine, les bibliothèques de Paris sortent leurs livres des rayons et les installent dans les jardins publics ainsi que dans les espaces Paris-plages (quais de Seine et bassin de la Villette). Présentes sur une quarantaine de sites, elles proposent gratuitement une large sélection d’ouvrages pour enfants consultable tout en profitant des espaces verts de la capitale. Certaines structures proposent même des sessions de lecture d’albums assurées par des bibliothécaires.

"Les Bibliothèques hors les murs", jusqu’au 31 août 2022. Toutes les dates et adresses des sessions disponibles ici.

Faire des expériences scientifiques aux É tincelles du Palais de la découverte

Bien qu’il soit toujours fermé pour rénovation, le Palais a déménagé une grande partie de expériences scientifiques à deux pas du parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Des activités proposés pour petits et grands. L’espace est délimité par de grandes flèches de bois multicolores, les fameuses "Étincelles". Elles abritent quatre salles (biologie, physique, chimie, et un planétarium) où chacun pourra assister à des expériences et des ateliers (exposé sur les séismes, atelier avec un robot, découverte d’un terrarium de fourmis…). A vos alambics !

"Les Étincelles du Palais de la découverte", Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, 75015. Du mardi au dimanche de 10h à 18h pendant l’été. 4 euros l’atelier. A partir de 6 ans.

Guetter les sorties cinéma jeune public

Une bonne toile, c’est l’occasion de s’évader en famille mais aussi, en ces temps de canicule, de se prémunir des fortes chaleurs en s’enfermant quelques heures dans une salle obscure. Pour les enfants, les sorties cinéma du mois d’août consacrent l’animation japonaise avec la sortie de deux films, De l’autre côté du ciel de Yusuke Hirota le 17 août (à voir à partir de 6 ans) et Sing a bit of Harmony de Yasuhiro Yoshiura le 25 août (à voir à partir de 10 ans).

Enfin, le 10 août, le film One Piece : Red, très attendus par les fans du manga original de l’auteur japonais Eiichiro Oda, fait son entrée dans les salles.

Aiguiser ses connaissances dans des ateliers thématiques de musées

De nombreux musées proposent des animations durant les vacances scolaires à destination du jeune public. En plus des visites, les enfants peuvent par exemple réaliser un atelier de création de vitraux au musée de Cluny consacré au monde médiéval (5e arrondissement de Paris), créer leurs propres planches de manga ou BD à la Bibliothèque national de France (6e arrondissement de Paris) ou faire une "chasse aux fantômes" dans les allées du musée du Quai-Branly (7e arrondissement). Une manière ludique d’appréhender les collections.