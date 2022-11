Thomas Jolly, maître des cérémonies des JO 2024, démissionne du Centre dramatique national d'Angers

Sa nomination en septembre dernier à la tête de la direction artistique des cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024 avait laissé la question en suspens. Thomas Jolly, directeur du CDN d'Angers depuis janvier 2020, allait-il cumuler les deux fonctions ? Suite à la première de Starmania, le metteur en scène a annoncé sa démission, mettant fin à un mandat qui courait jusqu'à 2023.

"Un théâtre populaire, exigeant et festif"

"Contrarié par la crise sanitaire, (...) le projet de Thomas Jolly pour le Quai-CDN a su demeurer ambitieux et s'est adapté continuellement", relève la municipalité d'Angers dans un communiqué.

"Avec son projet d'un théâtre populaire, exigeant et festif, il a tenu à relever le défi de donner l'envie à tous de vouloir aller au théâtre", poursuit le texte, saluant tout particulièrement "cet incroyable marathon théâtral", en juin dernier, qu'a été "la tétralogie H6R3 de Shakespeare (Henry VI et Richard III) (...) qui a été jouée en une seule fois et durant 24 heures". La ville d'Angers se dit aujourd'hui "partagée entre l'émotion ressentie au départ de l'une de ses étoiles et la fierté que celle-ci ait brillé en Anjou et brille bien au-delà désormais".

Un retour après 2024 espéré

Dans sa lettre de démission, datée de mercredi et dont l'AFP a obtenu copie, Thomas Jolly explique avoir envisagé la "continuité" de son projet ainsi qu'"un retour à (son) poste à l'issue de (sa) mission auprès de Paris 2024", tout en précisant qu'il "ne cumulerait pas les deux activités".

En accord avec la Ville et l'Etat, une telle "continuité s'est révélée possible mais je l'estime trop déstabilisante pour la structure", poursuit le comédien qui en a déduit la nécessité de son départ: "J'ai pris la décision de démissionner de mon poste (...). Non sans émotion", écrit-il. Exprimant sa "gratitude" à son équipe, le metteur en scène rappelle enfin que, "l'institution, si elle ne veut pas disparaître, est sans cesse à réinventer". Thomas Jolly, 40 ans, a été désigné directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et Jeux paralympiques 2024 de Paris. Peu connu du grand public, Thomas Jolly est considéré comme un "prodige" du théâtre français.