La pièce d'Anton Tchekhov, La Cerisaie, mise en scène par Tiago Rodrigues, avec Isabelle Huppert, a ouvert le Festival d'Avignon lundi 5 juillet 2021. Elle sera diffusée vendredi 9 juillet en direct sur France 5, à 22h15. Une captation à retrouver ensuite sur france.tv/culturebox.

La Cerisaie est la dernière pièce d'Anton Tchekhov, écrite alors qu'il se savait condamné par la tubercolose. La traduction a été réalisée par André Markowicz et Françoise Morvan. Tiago Rodrigues, le metteur en scène, est un habitué d'Avignon, ses pièces Antoine et Cléopâtre et Sopro y ont été jouées. Il vient d'être nommé directeur du festival et prendra ses fontion en septembre 2022, succédant ainsi à Olivier Py.

Une pièce sociale

Dans cette pièce magnifique, créée en 1904, le personnage de Lioubov, interprétée par Isabelle Huppert, est exilée à Paris depuis de nombreuses années quand elle revient en Russie, dans sa propriété qui doit être vendue pour éponger ses dettes. Elle retrouve les siens mais aussi un monde sur le point de s'effondrer.

In et Off, une soirée avignonnaise complète

En première partie de soirée, France 5 propose, à 20h45, Je ne cours pas, je vole !, le nouveau spectacle d'Elodie Menant (Molière de la révélation féminine en 2018 pour "Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?") programmé dans le Off d'Avignon.

L'histoire : Julie Linard, athlète de haut niveau, participe aux 800 mètres des Jeux Olympiques. Un personnage qui a de grands rêves, une volonté d'acier mais un parcours semé d'embûches.

