Venus de Trappes, l'improvisation et le Trophée Culture et Diversité s'invitent à la Comédie-Française

Engagée aux côtés de la Fondation Culture et Diversité, la Comédie-Française a accueilli pour la première fois la finale nationale du Trophée d’impro Culture et Diversité.

De l’improvisation sur la scène de la salle Richelieu, ça n’était encore jamais arrivé. Pourtant, l’idée aurait sûrement enchanté Molière, considéré comme l’un des premiers improvisateurs. "S’il avait eu à choisir une représentation parmi la programmation, mon petit doigt me dit qu’il aurait choisi cette journée qui est la plus fidèle à son art et à son geste", prédit Éric Ruff, administrateur général de la Comédie française. Si le "grand patron" de la Comédie-Française n’a pu honorer de sa présence la finale du trophée culture et diversité, nombreux étaient les invités de marque à avoir fait le déplacement. Errant entre les sièges du parterre, Jack Lang qui ne refuse jamais un selfie ou encore la discrète ministre de la Culture Rima Abdul-Malak aux côtés de Brigitte Macron, confortablement installées dans les fauteuils du balcon.

Depuis 2010, le Trophée donne l’occasion à des jeunes collégiens issus de zones prioritaires ou de zones rurales de découvrir l’improvisation théâtrale. Ce n’est que douze ans plus tard, à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, que le théâtre classique et l’improvisation se donnent rendez-vous à la Comédie-Française. "Un moment historique pour toutes celles qui enfilent des joggings pour s’entraîner (...). C’est aussi un moment historique pour la Comédie-Française, pour les acteurs et actrices de ce théâtre classique", estime avec émotion Mélanie Le Moine, la maîtresse de cérémonie.

Pour marquer le coup de cette collaboration, la Comédie-Française a établi une convention à visée culturelle avec la ville de Trappes. "Toute une tranche d’âge va venir à la comédie, et la comédie va aller à Trappes", lance Eric Ruff, administrateur général de l’institution. Une étape marquante dans l'histoire de cette discipline longtemps décriée et désormais abrîtée sous la coupole du Palais-Royal.

Théâtre sur glace

Habituellement installée dans des réfectoires et autres gymnases, la patinoire s’est établie sous les pampilles et les dorures de la salle Richelieu. Au milieu de la scène, deux équipes de collégiens habillés de maillots de hockey floqués à leur nom attendent patiemment de chaque côté du carré blanc. À leurs côtés, leur coach respectif, crayon et feuille à la main, est suspendu aux lèvres de l’arbitre. Véritable caricature de l’arbitre d’hockey sur glace, Nour El Yakinn Louiz entre sur scène, visage fermé sous les huées du public. Ce soir, c’est lui le méchant et il le fait comprendre dès les premiers instants.

A l'aide d'un carton coloré sur les deux faces, le public vote pour l'équipe qui les a convaincu. (NISRINE MANAI / FRANCEINFO CULTURE)

Accompagné de deux autres arbitres, il veille aux signalements des diverses fautes et énonce les thèmes et les consignes de chaque improvisation. Variant de 30 secondes à deux minutes, en forme mixte (les deux équipent jouent ensemble) ou comparée (chacune passe à son tour), les capsules s’enchaînent : "Cachez ce vin que je ne saurai voir", "Un blaireau sur la départementale", "Un palais breton pour le sultan" ou encore "Un phylactère à la mer". Les jeunes sont parfois tenues de chanter, de mimer ou encore de jouer à la manière de Molière, une nouvelle catégorie ajoutée cette année pour rendre hommage aux 400 ans du dramaturge .

Des improvisateurs en herbe dans la patinoire de la finale du Trophée Culture et Diversité, le 24 juin 2022. (NISRINE MANAI / FRANCEINFO CULTURE)

Aussitôt les consignes données, les deux équipes adverses se concertent autour de leur coach. Vingt secondes plus tard, les voilà lancés tandis que le public digère encore ce qui vient d’être énoncé. À chaque erreur, l’arbitre siffle et nomme la faute à travers une gestuelle très précise qui nous est complètement incompréhensible. Sur la patinoire, les collégiens impressionnent par leur aisance et leur solidarité. Difficile de choisir entre la face rouge et blanche du carton pour voter pour l'une des deux équipes. Une chûte ou une réplique bien placée suffit à convaincre et à faire résonner les rires du public jusqu’au plafond de la salle Richelieu. Parfois au grand dam de l’arbitre, à deux doigts de s’arracher les cheveux quand l’un d’eux parle de "dressing" ou qu’un autre monte à bord d’une fusée lors d’une improvisation à la manière de Molière.

Facteur d'épanouissement personnel

"C’est énorme, je ne me voyais pas venir là". Bien qu'elle prépare cette venue depuis octobre, Emma de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes en finale ce soir-là n'en revient toujours pas. Au départ, ils étaient dispatchés entre trois équipes de collèges différents. Pendant plusieurs mois, les improvisateurs en herbe ont été suivis par un coach chargé d’assurer leur préparation. "Ils n’ont que 30 heures et c’est très peu de temps pour assimiler les règles et préparer les catégories à la manière de Molière" tient à rappeler le coach, Pierre-Antoine Baillon de PDG&Cie - Ligue d’Impro de Savoie. Séparés d’une cinquantaine de kilomètres les uns des autres, ils se sont finalement rencontrés lors du match régional à l’issue duquel les collégiens qualifiés prendraient la route pour la patinoire de la salle Richelieu. "Grâce au coach, on a pu apprendre tellement de choses sur Molière qu’on n'a pas vu en classe", raconte Emma en prenant pour exemple l'importance des masques chez le dramaturge, information qui lui était jusqu'ici inconnue.

Le maître de cérémonie Stéphane Guillet et Éléonore de Lacharrière, déléguée générale de la Fondation Culture et Diversité, sur la scène de la salle Richelieu pour annoncer le classement des équipes, le 24 juin 2022. (NISRINE MANAI / FRANCEINFO CULTURE)

Au-delà d'un enrichissement culturel, ce dispositif force également les jeunes à se retrouver dans des postures qu'ils n'ont pas l'habitude d'adopter. C'est justement cette difficulté qui provoquerait une découverte de soi. "Moi à l’époque j’étais un enfant timide et j’ai explosé sur scène grâce à l'impro. J’ai trouvé ça génial !" se remémore David Sillet-Grad, coach et fondateur de la compagnie PDG-Ligue impro Savoie. Sur le plan scolaire, le comédien se rappelle avoir vu ses notes décoller suite à son intégration à l’équipe de France d’impro. "Quand j’ai été contacté pour participer au Trophée Culture et Diversité j'ai tout de suite accepté parce que je sais ce que ça peut apporter à ces jeunes et aux adultes en devenir qu’ils vont être. Sans ça, je ne sais pas ce que je serai aujourd’hui", nous confie-t-il avec émotion devant la jeune troupe.

C’est pour cette raison que le coach a décidé de prendre sous son aile le jeune Yousstoine âgé de 13 ans. "J’hésitais avec un autre élève et on s’est dit ça allait accrocher Yousstoine à l’école et on le voit, ça fonctionne !" se réjouit le formateur. "Avant, j’avais les mains dans les poches, j’étais comme bloqué. Et maintenant j’arrive à m’exprimer !" confirme le collégien avant de remonter sur scène pour la finale.

De Trappes à la Comédie-Française

Aux premières loges, l’arbitre Nour el Yakinn Louiz en a vu passer des gamins comme Yousstoine. Les premiers qu’il a croisés, c’était à Trappes. C’est dans la petite salle communale Jean-Baptiste Clément installée au milieu de la cité qu’il arbitre son premier match d’improvisation. En 22 ans, celui qui commence à rouler sa bosse dans le milieu n’avait encore jamais imaginé jouer de son sifflet sur la scène de la Comédie-Française. "C’est incroyable. C’est la première fois qu’il se passe autre chose à la Comédie-Française que des spectacles de la Comédie-Française", souligne le comédien aux boucles poivre et sel par-dessus un rire.



Pour porter fièrement les couleurs du bastion de l’improvisation ce vendredi soir, il est accompagné d’Amel Amziane, membre de la même troupe Déclicthéâtre et coach de la triomphante équipe Île-de-France, Papy dit Alain Degois grande figure de l’improvisation à Trappes désormais metteur en scène et directeur artistique du trophée Culture et Diversité, ou encore Jamel Debbouze, son ancien partenaire de jeu.