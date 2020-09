"Une émotion incomparable de retrouver le public" : Romane Bohringer remonte sur scène avec la pièce "L’occupation"

Romane Bohringer reprend sa tournée théâtrale interrompue en mars dernier par le coronavirus. Un retour sur scène très attendu par la comédienne.

Romane Bohringer a repris le chemin des planches. Elle interprète à nouveau L’occupation, un texte d’Annie Ernaux mis en scène par Pierre Pradinas, que la comédienne joue depuis 2018.

Privée de scène ces derniers mois à cause du Covid-19, la comédienne retrouve avec plaisir son public. "C’est très fort de voir le public présent, heureux d’être là, n’ayant pas déserté les salles", explique l’actrice dans son interview accordée à France 3 Nancy. Romane Bohringer a fait son grand retour sur scène à Bruz, près de Rennes, au Grand Logis. "J’ai eu l’impression de récupérer la seule chose que je sais faire", confie-t-elle.

Une pièce sur la jalousie

Plusieurs représentations de la pièce sont programmées jusqu’à la fin de l’année, à Nancy, Avignon, Bordeaux ou encore Limoges. Un programme qui réjouit la fille de Richard Bohringer : "C’est un des plus beaux textes que j’ai eu à jouer en tant que femme", reconnaît l'actrice. "C’est également l’une des plus belles choses que j’ai lues sur l’obsession et la perte de soi", ajoute-elle.

L’occupation, roman d’Annie Ernaux, raconte l’histoire d‘une femme de 40 ans qui décide de quitter son compagnon, avec sans doute l’espoir de le retrouver un jour. Mais ce dernier rencontre une autre femme. Un nouvel amour qui nourrit la jalousie de son ex-amante, interprétée par Romane Bohringer. Le public suit la folle enquête de cette quadragénaire pour retrouver l’identité de sa rivale. Tout connaître de cette femme devient une obsession. Romane Bohringer partage la scène avec Christophe "Disco" Minck qui met en musique ce thriller amoureux.

Herbert Posch

Les prochaines représentations de "L’occupation":

• 28 au 30 septembre 2020 - Centre Dramatique National - Nancy (Meurthe-et-Moselle)

• 3 octobre 2020 - Théâtre des Halles - Avignon (Vaucluse)

• 6 octobre 2020 - Marché de la poésie Halle des Chartrons - Bordeaux (Gironde)

• 8 et 9 octobre 2020 - Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin - Limoges (Haute-Vienne)

• 12 et 13 octobre 2020 - Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin - Limoges (Haute-Vienne)

• 15 octobre 2020 - Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin - Limoges (Haute-Vienne)

• 18 octobre 2020 - Les Arts d'Azur - Le Broc (Alpes-Maritimes)

• 1er et 2 décembre 2020 - La Fabrique, Scène Nationale du Jura - Dole (Jura)