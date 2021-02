Une conteuse du Tarn à la rencontre des enfants avec son drôle de théâtre itinérant

Cela fait deux ans et demi que Ticia sillonne les routes de France à bord de sa camionnette spécialement aménagée pour son spectacle. Une petite maison en bois sur roues qu'elle a appelée "Ô Toit Rouge, le petit théâtre en mouvement". L'artiste se balade partout en France pour proposer aux écoles, centres aérés ou festivals ses histoires, ses contes, son univers.

J'avais envie d'amener le spectacle aux gens dans mon théâtre et d'amener vraiment du spectacle vivant aux gens, aux enfants. Ticia artiste-conteuse itinérante

Une jauge à 12 enfants

Ce lieu atypique et convivial dédié aux contes et aux marionnettes peut normalement accueillir entre 15 à 20 personnes par séance. Mais en ces temps de crise sanitaire, la jauge a été réduite à la baisse : 12 personnes maximum comme dans ce centre aéré de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, où elle a été invitée pour présenter son spectacle aux enfants. Vingt minutes d'évasion pour les petits, alors que les plus grands ont droit à un conte avec percussions.