"Toute l'histoire de la Peinture en moins de 2 heures" : après Avignon, la brillante conférence d'Hector Obalk revient à Paris

Triomphe depuis un an, le stand’up d’Hector Obalk passe par Avignon avant de revenir à Paris fin juillet et à la rentrée.

Historien d’art, conférencier, critique et réalisateur de documentaires, Hector Obalk donne avec un succès constant depuis un an sa conférence-spectacle Toute l'Histoire de la Peinture en moins de 2 heures. Une gageure qui, après un passage au Festival d’Avignon jusqu'au 23, revient à Paris les 24, 25 et 26 juillet au Théâtre de l’Atelier.

L’histoire de la peinture pour les nuls

De la "peinture dorée" de Giotto et Fra Angelico au "Bleu" de Klei, Hector Obalk égrène les grandes heures de la peinture, dans des choix incontournables mais subjectifs. Caravage, Rembrandt, Vermeer, Chardin, Ingres, puis de l’impressionnisme à l’abstraction : ce raccourci malicieux est ponctué d’analyses drôles et lumineuses sur l’histoire de l’art. Passionné et énergique, Hector Obalk nous sert un peu comme sur un plateau l’histoire de la peinture pour les nuls.

Et il s’en passe des choses sur scène. Toute l'histoire de la Peinture en moins de 2 heures est illustrée de projections reproduisant les tableaux commentés, avec force détails et musique (violoncelle, violon et chant). A la base, plus de 4000 oeuvres rassemblés sur un mur, dans lequel picore Hector Obalk. L’historien d’art sort de sa réserve en n’hésitant pas à donner son avis et ses préférences, ce qui donne du piquant à l’affaire, surtout avec l’humour qu’il distille. Ainsi cette diatribe à l’égard de Van Gogh et au bénéfice de Cézanne : mémorable !

Comme chez soi

Avec une aisance déconcertante, comme si l’on était dans son salon et qu’il commentât sa collection personnelle, Hector Obalk s'adonne à ce qu’il préfère : diffuser, partager, échanger ses passions. La communication est bonhomme, sans chichi, loin des cercles de spécialistes, mais érudite, franche et sincère. Et drôle surtout.

Hector Obalk dans son stand-up "Toute l'Histoire de la Peinture en moins de 2 heures" (2021). (CORPUS PRODUCTION)

Hector Obalk a tellement à dire sur la peinture, qu’il a écrit deux stand'up, désormais donnés en alternance. Chaque spectacle est donc autonome. C’est le Parcours B (comme Bravo) qu’il donnera au théâtre de l’Atelier jusqu’à décembre, et le A (comme Alpha), à La Cigale en novembre. Qu'on soit amateur d’art ou pas, c’est le moment de beaucoup apprendre tout en s’amusant. L’art d’apprendre n’est-il d’ailleurs pas celui de s’amuser ?

Toute l'histoire de la Peinture en moins de 2 heures

De et avec Hector Obalk

Théâtre de l’Atelier

1 Place Charles Dullin, 75018 Paris

Tél. :01 46 06 49 24

- les 3, 4, 24, 25 et 26 juillet 2021

- Reprise les samedis 15h, dimanches 11h et autre horaire, lundis 20h30 à partir de septembre, au moins jusqu’à fin janvier 2022.



La Cigale

120 Blvd de Rochechouart, 75018 Paris

Tél : 01 49 25 89 99

Dimanche 14 novembre à 15h et 19h