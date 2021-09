Théâtre : "J'habite ici", la nouvelle comédie décapante de Jean-Michel Ribes

Sur la crise sanitaire, Jean-Michel Ribes, depuis bientôt vingt ans directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, estime qu'il y a eu "une mauvaise évaluation des autorités sanitaires et du gouvernement, qui ont eu peur du brassage. Les cinémas et les théâtres sont des endroits où on ne mange pas, où on ne se marie pas, mais où on se tait et on écoute des gens. On aurait pu s'en préoccuper avant". "Je suis pour le pass sanitaire. Sans pass, il n'y a rien, donc c'est la liberté. En revanche, le masque est plus difficile à supporter", rajoute-t-il sur franceinfo lundi 6 septembre.

"Une pièce qui libère"

Sa nouvelle pièce de théâtre s'intitule J'habite ici et c'est une comédie qui tire à boulets rouges sur les féministes, le racisme, la police ou les écologistes. "J'ai eu un peu de jubilation à écrire cette pièce qui sert à s'échapper du marécage de la bien-pensance, c'est quelque chose qui libère. J'ai dit dans cette pièce ce que je pensais être insupportable sans me prendre au sérieux", conclut le cinéaste et metteur en scène Jean-Michel Ribes.