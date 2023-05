Russie : les artistes Evguénia Berkovitch et Svetlana Petriïtchouk incarcérées pour "apologie" du terrorisme

Les poursuites visant les célèbres artistes russes ont suscité un choc dans le monde du théâtre en Russie. Une pétition, appelant à leur libération, a déjà réuni plus de 5 000 signatures.

Un tribunal russe a placé, vendredi 5 mai, en détention provisoire Evguénia Berkovitch et Svetlana Petriïtchouk, deux artistes accusées d'apologie du terrorisme pour l'une de leurs pièces de théâtre, en pleine répression des voix dissidentes en Russie depuis l'offensive militaire en Ukraine.

Les deux femmes sont suspectées d'apologie du terrorisme pour une pièce écrite par Svetlana Petriïtchouk et mise en scène par Evguénia Berkovitch en 2020. Les poursuites les visant ont suscité un choc dans le monde du théâtre en Russie.

Evguénia Berkovitch, 38 ans, et Svetlana Petriïtchouk, 43 ans, qui risquent jusqu'à sept ans de prison, ont été placées en détention jusqu'au 4 juillet, a indiqué le tribunal Zamoskvoretski de Moscou, cité par les agences de presse russes. Elles avaient été interpellées et interrogées à Moscou par les enquêteurs la veille de leur détention.

Contre la guerre en Ukraine

La pièce pour laquelle elles sont emprisonnées, Finist est un vaillant faucon, jouée entièrement par des femmes, racontait l'histoire de Russes recrutées sur internet par des islamistes en Syrie et partant les rejoindre pour les épouser. Saluée par la critique, elle avait reçu deux "Masques d'or" en 2022, la principale récompense du théâtre en Russie.

Une pétition appelant à leur libération et clamant leur innocence, lancée par le journal indépendant Novaïa Gazeta, a déjà été signée par plus de 5 000 personnes. Parmi elles, le rédacteur en chef de Novaïa Gazeta et lauréat du prix Nobel de la paix 2021 Dmitri Muratov, qui a publié une vidéo (lien en russe) pour soutenir les deux artistes et incité à signer la lettre ouverte.

L'année dernière, Evguénia Berkovitch, mère de deux enfants mineurs, avait publié des vers contre l'offensive en Ukraine qui avaient été "très diffusés", souligne le texte accompagnant cette pétition. L'un de ses poèmes, diffusé en mai 2022 sur Facebook, évoquait la détresse des civils des villes ukrainiennes de Marioupol, Boutcha, Lyssytchansk et Borodianka, ravagées par l'assaut russe. Depuis l'offensive du 24 février 2022, les autorités russes ont accéléré la répression de toute forme de dissidence en Russie, à coups de milliers d'amendes et de lourdes peines de prison.

Soutien du cinéaste Kirill Serebrennikov

Dans le milieu culturel, des artistes critiques de Vladimir Poutine ont aussi été poursuivis en justice, licenciés ou poussés à l'exil. Evguénia Berkovitch est une ancienne élève et collaboratrice de Kirill Serebrennikov, réalisateur et metteur en scène, désormais en exil en Allemagne, réputé pour ses œuvres critiques du pouvoir russe mêlant politique, religion et sexualité.

"Il fallait encore qu'ils inventent une connerie : 'Apologie du terrorisme'. Ils reprochent cela à ton spectacle alors qu'il se bat contre le terrorisme et crie de douleur contre cela", a réagi vendredi sur Telegram Kirill Serebrennikov. "Tu es fabuleuse, la meilleure, tu es unique", a-t-il ajouté. "Pardonne moi de t'avoir appris à ne pas mentir et ne pas avoir peur, de t'avoir appris un théâtre honnête, de t'avoir appris à 'dire' et à 'être'. (...) C'est aujourd'hui considéré comme un crime."