Retour de Sophie Marceau, duo des sœurs Seignier et Sami Bouajila dans un rôle personnel : les 12 rendez-vous du théâtre de la rentrée à Paris

La saison théâtrale débute avec des spectacles prometteurs qui rivalisent avec des grands noms amoureux des planches. Notre sélection en toute subjectivité.

Sophie Marceau, les sœurs Mathilde et Emmanuelle Seignier, Sami Boujila, ou encore Kad Merad : les acteurs de cinéma renouent avec le théâtre sans faire de l’ombre à des spectacles qui ont tout pour briller. Portées par des thèmes profondément actuels comme les ruptures familiales, les violences policières, l’impact du numérique sur les enfants ou la montée de l’extrême droite, ces pièces ont tout pour séduire le public.

"Oasis Love" mis en scène par Sonia Chiambretto au Théâtre Ouvert

Moteur de cette pièce profondément actuelle, le mot "émeute" dans son sens littéral, celui de "créer de l’émotion". L’autrice et metteuse en scène Sonia Chiambretto s’intéresse à la jeunesse qui fuit les forces de l’ordre, fortement présentes dans les cités périphériques des grandes villes. Pourquoi ce même mouvement de course face aux policiers ? Né d’un long travail de documentation, d’enquête et d’écriture sur l’ambiguïté de notre rapport à l’autorité, Oasis Love explore la puissance poétique de la course-poursuite, de l’exaltation, des corps épuisés. Celle d’une jeunesse qui court et trouve son souffle et sa fraîcheur dans l’amour. Sous nos yeux se construit un espace où se réinventent effrontément les règles du vivre ensemble, une oasis futuriste.

"Oasis Love" mis en scène par Sonia Chiambretto

Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies Contemporaines à Paris

Du 18 au 30 septembre 2023

Dans le cadre du Festival d'Automne 2023

Durée estimée : 1h20

"Monument 0.10 : The Living Monument" mis en scène par Eszter Salamon au Théâtre des Amandiers à Nanterre

Les spectacles d’Eszter Salamon sont des créations visuelles, des tableaux où se côtoient des costumes spectaculaires et une mise en scène venue d’un autre monde. Avec les quatorze interprètes et danseurs de la compagnie norvégienne Carte Blanche, la chorégraphe poursuit sa série de "monuments", remémoration de l’histoire et invitation à en écrire d’autres. Dans The Living Monument, les figures qui habitent les lieux bâtissent des paysages monochromes où le temps se distend, où la couleur devient une force physique. Eszter Salamon s’attache au moindre détail, creuse la monumentalité et crée son propre monde. Elle explore le thème de la couleur avec cette nouvelle création, en compagnie de quatorze créatures vêtues de cuir crissant ou de tissus scintillants. Ces êtres transforment leurs voix et leur environnement, composé de matières contrastées comme une grandiose nature morte.

Eszter Salamon (Compagnie Carte Blanche) / Théâtre des Amandiers

"Monument 0.10 : The Living monument" mis en scène par Eszter Salamon (Compagnie Carte Blanche)

Théâtre des Amandiers à Nanterre

Du 12 au 14 octobre 2023

Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris 2023

Durée : 2 heures

"La note" avec François Berléand et Sophie Marceau, mis en scène par Audrey Schebat au Théâtre des Bouffes Parisiens

"La note, ce serait le mot qu’on laisse à l’autre avant de s’en aller, comme une lettre d’adieu", explique François Berléand. "C’est plutôt l’addition que l’on doit payer à la fin", contredit Sophie Marceau. Le duo se retrouve dans la pièce La note, mise en scène par Audrey Schebat. Après 12 ans d’absence, c’est un retour pour Sophie Marceau. Elle incarne avec François Berléand un couple qui se déchire. Julien a voulu tout quitter sans même laisser un mot d’adieu. Maud ne lui pardonne pas. Lui, psychanalyste célèbre et elle, pianiste mondialement reconnue, vont être contraints de faire le bilan de leur vie ainsi que celui de leur couple. Entre colère et drôlerie, ils n’ont qu’une nuit pour se quitter ou s’aimer à nouveau. Une ultime tentative pour retrouver un sens à leurs vies.

"La note", mis en scène par Audrey Schebat avec Sophie Marceau et François Berléand

Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris

Du 21 septembre au 19 novembre 2023

"Daddy" mis en scène par Marion Siéfert au Théâtre La Commune d’Aubervilliers

Dans le petit lotissement où elle habite avec ses parents, Mara s’ennuie. Elle a treize ans et rêve de devenir actrice. Grâce à son alter ego virtuel qu’elle s’est construit en ligne, elle s’évade loin de son quotidien et des fins de mois difficiles. Jusqu’au jour où elle rencontre Julien, vingt-sept ans dans ce monde virtuel. Très vite, le jeune professionnel du métavers lui promet le succès. Mais, pour l’obtenir, c’est avec son vrai corps qu’elle devra se plier aux règles de "Daddy", un jeu virtuel sans limites. Dans le sillage de ses précédents spectacles, la metteuse en scène Marion Siéfert porte la question de la jeunesse. Après une enquête de terrain, elle fait du théâtre le lieu d’une interpellation nécessaire : comment s’installe un rapport de domination sur une enfant ? Qu’est-ce qui le permet dans notre société ? L’univers numérique est intégré sur scène et montré sans complaisance comme un espace de prédation où tout se monétise.

"Daddy" mis en scène par Marion Siéfert

Théâtre La Commune d’Aubervilliers

Du 6 au 11 octobre 2023

Certaines scènes ou propos peuvent heurter la sensibilité du public, notamment des moins de 16 ans.

Durée : 3h30 (avec entracte)

"Un prince" avec Sami Bouajila, mis en scène par Marie-Christine Orry au Théâtre de l’Oeuvre

L’acteur doublement césarisé Sami Bouajila revient avec Un prince, mis en scène par Marie-Christine Orry, un seul en scène qui résonne avec sa vie personnelle. Le prince est hanté par la figure de son père, immigré en France dans les années 60. En découvrant le texte d’Emilie Frèche, Sami Bouajila a pensé à son propre père, immigré tunisien. "J’étais bouleversé, reconnaît-il. (…) Quand j’ai lu le texte, à ce moment-là papa avait un Alzheimer assez avancé, et il répétait en boucle l’histoire de son père." En tant qu’acteur, il dit enfin chercher "toujours à trouver la lumière".

"On comprend très vite que c’est un marginal, et qu’il se marginalise lui-même encore plus, parce qu’il se vit pas comme une victime. (…) C’est quelqu’un qui est libre dans sa tête. Qui est coincé dans sa tête, mais qui est libre dans sa tête. Elle est là, toute la poésie de ce personnage", détaille Sami Bouajila.

"Un prince" d’Émilie Frèche, mis en scène par Marie-Christine Orry avec Sami Bouajila

Théâtre de l’Oeuvre à Paris

Du 1er au 30 septembre 2023

Durée : 1h10

"Je reviens de loin" mis en scène par Sandrine Nicolas au Studio de la Comédie Française

Elle a quitté sa famille – son compagnon et leurs deux enfants – et revient là où ils ont vécu. L’autrice Claudine Galea signe avec Je reviens de loin, le récit d’une femme, Camille, qui raconte sa fuite. Un théâtre de l’intime qui alterne entre des scènes dialoguées et des voix intérieures. En maintenant un suspense, l’intrigue progresse entre passé et futur, évolue entre imaginaire et réalité, avec d’un côté Camille seule, et de l’autre Marc, Lucie et Paul dans leur quotidien entaché de son absence. La metteuse en scène Sandrine Nicolas a été captivée par ce qu’inspirent ces personnages, à la fois réels et fantomatiques. Elle évoque une scénographie sonore et visuelle, dans une esthétique entre ombre et lumière.

"Je reviens de loin" mis en scène par Sandrine Nicolas, d’après un texte de Claudine Galea

Studio de la Comédie Française à Paris

Du 21 septembre au 29 octobre 2023

"Ruy Blas" avec Kad Merad, mis en scène par Jacques Weber au Théâtre Marigny

Le chef-d’œuvre intemporel de Victor Hugo est porté par deux acteurs d’exception, Jacques Weber qui a joué plus de 500 fois le rôle de Cyrano de Bergerac, et Kad Merad qui jouera dans son cinquième spectacle. Ruy Blas est une immersion dans la cour d’Espagne du 17 e siècle, où le marquis Don Sallute fomente une vengeance contre la Reine qui l'a disgracié. Il demande à son laquais Ruy Blas d’usurper l’identité de son cousin le comte Don César afin de séduire la Reine. Mais Ruy Blas tombe amoureux et obtient les faveurs de sa Majesté jusqu’à devenir son Premier Ministre. Il n’hésite pas à s’attaquer aux membres corrompus de la cour, en défendant le peuple, quitte à s’attirer les foudres de ses adversaires.

"Ruy Blas" avec Kad Merad, mis en scène par Jacques Weber

Théâtre Marigny à Paris

Du 27 septembre au 12 novembre 2023

"Welfare" mis en scène par Julie Deliquet au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis

Welfare, le spectacle d’ouverture du Festival d’Avignon 2023 que nous avons salué, est une pièce d'utilité publique par sa précision. Julie Deliquet montre les plus marginalisés des sociétés, ceux qui passent leur temps à courir après des chèques pour espérer survivre. Welfare est tiré d'un documentaire de Frederick Wiseman des années 70, une immersion dans un bureau d'aide sociale new-yorkais aux côtés des populations les plus précaires de la société américaine. Bouleversant, ce spectacle a une dimension éducative comme l’avait appuyé Frédéric Wiseman à Avignon. "Les personnes qui n'ont aucune connaissance ou empathie pour ce monde, les autres, les gens pauvres, doivent commencer à en acquérir." Une pièce à ne surtout pas manquer.

"Welfare" de Julie Deliquet d’après le film de Frédéric Wiseman

Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis

Du 27 septembre au 15 octobre 2023

Durée estimée : 2h30

"Edelweiss" mis en scène par Sylvain Creuzevault au Théâtre de l’Odéon

Après le succès et le défi des Frères Karamazov, Sylvain Creuzevault s’empare cette fois du nationalisme français et "des courants de la droite nationale jusqu’au fascisme". Avec Edelweiss, le metteur en scène questionne la responsabilité des intellectuels et des écrivains. À partir des écrits polémiques et dangereux qui ont marqué l’histoire comme ceux de Doriot, Déat, Laval, Rebatet, Brasillach, Céline ou Brinon, Sylvain Creuzevault critique l’extrême droite française, de la fin des années 1930 jusqu’à la collaboration et l’épuration. Leurs discours, leurs livres, leurs mots sont des matériaux du spectacle. En scrutant le fascisme, c’est aussi l’antifascisme qui est sondé, ce qu’il est, ce qu’il peut, et fait, ou pas. Il ne s’agit pas d’une reconstitution historique, mais d’une comédie, vue sous l’angle de la farce.

"Edelweiss" mis en scène par Sylvain Creuzevault

Du 21 septembre au 22 octobre 2023

Création aux Ateliers Berthier dans le cadre du Festival d'Automne 2023

Durée estimée : 2h30

"Bungalow 21" mis en scène par Jérémie Lippmann et écrit par Eric-Emmanuel Schmitt au Théâtre de la Madeleine

Les deux sœurs qui n’ont jamais joué ensemble, Mathilde et Emmanuelle Seigner incarnent des personnalités de légende dans Bungalow 21. Mise en scène par Jérémie Lippmann et écrite par Eric-Emmanuel Schmitt, la pièce se plonge dans les années 60 au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Simone Signoret et Yves Montand logent dans le bungalow 20. Ils s’aiment, sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, et profitent de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible et son couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile. Simone devient l’amie de Marilyn tandis qu’Yves tourne autour d’elle en tentant de résister à son charme. Née d’une idée de Benjamin Castaldi, petit-fils de Simone Signoret et petit-fils adoptif d’Yves Montand, le spectacle est envisagé comme un huis clos "entre ces quatre personnages qui ont vécu près de quatre mois ensemble pendant le tournage de Let’s make love. Quatre mois à la fois magiques grâce à l’Oscar pour Simone Signoret et la consécration américaine pour Yves Montand, mais aussi tragiques avec ce que l’on finira par appeler l’affaire Montand / Monroe !", explique Benjamin Castaldi.

Caroline Grastilleur / Théâtre de la Madeleine

"Bungalow 21" mis en scène par Jérémie Lippmann, écrit par Eric-Emmanuel Schmitt

Théâtre de la Madeleine à Paris

À partir du 14 septembre 2023

Durée : 1h45

"James Brown mettait des bigoudis" mis en scène par Yasmina Reza au Théâtre La Colline

Après Anne-Marie la Beauté présentée en 2021 à La Colline, Yasmina Reza propose une pièce "sur l’identité ou la différence – comme on voudra". Elle raconte la suite de l’histoire de Jacob Hutner, un personnage de son livre Heureux les heureux sorti 10 ans plus tôt. On y découvrait la transformation progressive de cet enfant en Céline Dion. Dans James Brown mettait des bigoudis, Jacob est maintenant dans une maison de repos. "Un établissement, on ne sait pas où, mais au milieu d’une nature ordonnée et impavide. Il s’y est fait un ami, Philippe. De même que Jacob se vit en Céline Dion ou voudrait être la chanteuse, Philippe est un homme blanc qui s’identifie comme noir ou voudrait être noir", raconte Yasmina Reza. Quel est leur degré de déraison ? Y a-t-il une déraison ? "La psychiatre à qui les parents Hutner ont confié leur fils ne cherche pas à ramener les patients à leur définition d’origine. Elle s’emploie à les harmoniser, les rendre aptes à assumer leur émancipation."

"James Brown mettait des bigoudis" mis en scène par Yasmina Reza

Théâtre La Colline à Paris

Du 19 septembre au 15 octobre 2023

"Les Gratitudes" d’après Delphine de Vigan, mis en scène par Fabien Gorgeart au CentQuatre

Fabien Gorgeart adapte Les Gratitudes de Delphine de Vigan, récit d’un apprentissage de la perte, porté par les comédiennes Catherine Hiegel et Laure Blatter aux côtés du musicien et comédien Pascal Sangla. La pièce raconte la bouleversante histoire de Michka, une femme âgée, ancienne parolière, qui perd peu à peu l’usage de la parole. Placée dans un EHPAD, elle doit apprendre à interagir différemment avec les autres. À l’aide de Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre, elle se lance dans une quête : retrouver le couple qui l’a sauvé quand elle était petite fille. La pièce explore le thème de la réparation. Que réparer et qui remercier avant de disparaître ?

"Les Gratitudes" d’après Delphine de Vigan, mis en scène par Fabien Gorgeart

CentQuatre-Paris

Création dans le cadre du Festival d'Automne 2023

Du 8 au 25 novembre

Durée : 1h30