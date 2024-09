Théâtre : "Rentrée 42, bienvenue les enfants" dépeint l’école sous l’Occupation, vécue par quatre institutrices

Passionnante, bien dialoguée et jouée, Rentrée 42 est une plongée dans la France occupée vue par le prisme de l'école. Confrontées à un manuel conçu par l'administration française collaborationniste, quatre enseignantes incarnent quatre sensibilités différentes faisant face à la politique de Vichy et de l'occupant.

Coadaptée par Pierre-Olivier Scotto et Xavier Lemaire, du roman éponyme de ce dernier, cette pièce, mise en scène sur un mode classique, est jouée à la Comédie Bastille, à Paris, jusqu'au 5 janvier 2025.

Réalisme et pédagogie

Quatre institutrices du quartier Bastille préparent la rentrée 1942, quand un impromptu change leurs plans, interroge leur vocation et inspire leur résistance. La directrice (Anne Richard) s'affaire avec ses trois collègues dans une classe plus vraie que nature, quand le recteur leur rend visite. Réalisme et pédagogie dominent la pièce dans une interprétation investie des quatre comédiennes, où s’exprime la palette des appréhensions, compréhensions et émotions face à l’Occupation.

La dramaturgie est menée par une directrice qui sait ce qu’elle veut et fait acte de résistance avec prudence face aux directives nazies. Face à elle : une résistante, une nouvelle et une ancienne de l'établissement. La première partage les convictions de sa supérieure, la deuxième est convaincue par Pétain, la troisième est la mémoire qui décrypte les changements, et serait comme le chœur de la pièce.

Elles sont accompagnées du recteur, qui les surprend par sa visite, et du concierge, pittoresque vétéran de 14-18. Le fonctionnaire détecte les convictions de la directrice malgré sa prudence, la résistante est en danger et la jeune nouvelle le rassure. La tension est constante, ponctuée de moment de détente où l’humour s’invite. L’auteur Pierre-Olivier Scotto crée un texte entraînant servi par la mise en scène de son coauteur Xavier Lemaire, qui immerge le spectateur dans l’époque et les enjeux. Une dimension qui charme l’audience et conviendrait parfaitement par ailleurs aux scolaires.

Rentrée 42 – Bienvenue les enfants

De Pierre-Olivier Scotto et Xavier Lemaire

Mise en scène : Xavier Lemaire

Avec : Anne Richard, Isabelle Andréani, Emilie Chevrillon, Fanny Lucet, Dominique Thomas et Michel Laliberté

Comédie Bastille

5, rue Nicolas Appert, 75011 Paris

Tél. : 01.48.07.52.07