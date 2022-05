Molières 2022 : quatre Molières pour "Comme il vous plaira", deux pour "Les Producteurs", "Le voyage de Gulliver" et "Berlin Berlin"

Une soirée rythmée et dans la bonne humeur a célébré le théâtre après deux années troublées par la pandémie. Fabrice Luchini a rendu hommage à son maître Michel Bouquet, cette figure tutélaire du théâtre et du cinéma français, qui a joué pas moins de 800 fois Le roi se meurt d'Ionesco, est morte le 13 avril à 96 ans, et a eu droit à un hommage national aux Invalides.



Jacques Weber a reçu un Molière d'honneur des mains de Laetitia Casta, et une pluie de Molière est venu récompensée le spectacle vivant dont nous avons tant besoin avec en tête la comédie de Shakespeare Comme il vous plaira emmenée par Barbara Schulz et mise en scène par Léna Bréban. Récompensés également Vincent Dedienne, Clotilde Hesme, Jacques Gamblin, Maxime d'Aboville...



Une prise de paroles de deux comédiennes membres du collectif #MeTooThéâtre, qui dénonce les violences sexistes et sexuelles dans le milieu théâtral, n'a finalement pas eu lieu. Marie Coquille-Chambel, critique de théâtre et militante féministe du collectif a refusé de revoir son texte. Isabelle Carré a apporté son soutien au mouvement dans son discours d'introduction et par la voix de la comédienne Nathalie Mann il a été proposé "la mise en place d'un référent sur les agressions sexuelles dans chaque théâtre ou compagnie".





Voici le palmarès complet de la 33e cérémonie des Molières :

Molière du Théâtre public



Les Gros patinent bien - cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan





Molière du Théâtre privé



Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public



Jacques Gamblin dans Harvey de Mary Chase, mise en scène Laurent Pelly

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public



Clotilde Hesme dans Stallone de Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla d'après Emmanuèle Bernheim, mise en scène Fabien Gorgeart

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé



Maxime d'Aboville dans Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé



Barbara Schulz dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière de la Révélation féminine



Salomé Villiers dans Le Montespan de Jean Teulé, mise en scène Etienne Launay

Molière de la Révélation masculine



Benoît Cauden dans Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

Molière du Seul/Seule en scène



La Métamorphose des cigognes avec Marc Arnaud, de Marc Arnaud, mise en scène Benjamin Guillard

Molière de la Comédienne dans un second rôle



Ariane Mourier dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière du Comédien dans un second rôle



Nicolas Lumbreras dans La Course des géants de Mélody Mourey, mise en scène Mélody Mourey

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre public



Christian Hecq et Valérie Lesort pour Le Voyage de Gulliver d'après Jonathan Swift

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de théâtre privé



Léna Bréban pour Comme il vous plaira de William Shakespeare

Molière de la Création visuelle et sonore



Le Voyage de Gulliver d'après Jonathan Swift, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort

Molière du Spectacle musical



Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

Molière de la Comédie



Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

Molière de l'Humour



Vincent Dedienne dans Un soir de gala

Molière du Jeune public



J'ai trop d'amis de David Lescot, mise en scène David Lescot

Molière de l'Auteur/l'Autrice francophone vivant/vivante



Pauline Bureau pour Féminines