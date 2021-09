Marseille : avant sa rénovation, le théâtre du Gymnase met en scène sa propre histoire

C'est une mise en abîme. Sur les planches du théâtre du Gymnase à Marseille sur la Canebière, cinq comédiens racontent la folle histoire de ce lieu culturel... qui va bientôt fermer ses portes jusqu'en 2024 le temps d'une importante rénovation. Dans la salle italienne, une visite de contrôle a en effet décelé certaines fragilités sur les balcons.

La pièce Le cabaret des absents remonte le temps pour s'arrêter sur un épisode méconnu de l'histoire de la scène théâtrale de Marseille : le sauvetage du Gymnase devenu vétuste par un riche industriel américain en 1986.

"La fiction vient s'emboîter sur cette histoire"

C'est le metteur en scène marseillais François Cervantes qui a monté la pièce. "La fiction vient s'emboîter sur cette histoire. J'imagine qu'Armand Hammer, ce milliardaire américain, avait dit : "Je donne l'argent pour restaurer le théâtre, mais je voudrais confier ce lieu à quelqu'un qui puisse en faire un théâtre ouvert tous les soirs". Cela signifie pas de montage technique et un lieu qui se transforme profondément, où les gens ne savent pas forcément ce qu'ils vont voir le soir".

Sur scène, on retrouve notamment Catherine Germain, l'actrice fétiche de François Cervantes. Avec les autres comédiens, elle conte des instants de vie, une succession de personnages. "L'histoire, c'est la soirée qu'on partage ensemble à travers des numéros de cabaret. Nous les comédiens, nous tentons de rendre le moment de la représentation le plus présent possible avec les gens de la salle", confie la comédienne.

La pièce "Le Cabaret des absents" est à l'affiche du théâtre du Gymnase sur la Canebière à Marseille du 23 au 30 septembre 2021.