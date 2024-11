"Lumière !" : l'histoire des débuts de l'électricité au cœur d'une pièce éclairante

Nikola Tesla, les couples Edison et Westinghouse, à l'origine de l'expansion de l'électricité à partir de la fin du XIXe siècle aux États-Unis, sont réunis dans une rencontre imaginaire et conflictuelle dans Lumière ! où se joue une des révolutions technologiques qui a bouleversé le cours de l'humanité.

Pièce passionnante de Stéphane Landowski, mise en scène par Maxence Gaillard, en collaboration avec Pauline Devinat, Lumière ! est jouée au théâtre Lucernaire, à Paris, jusqu'au 26 janvier 2025.

Si Lumière ! présente une constante collaboration entre Tesla, Edison et Westinghouse dans leurs recherches sur l'électricité, c'est plus par soucis didactique que dans la réalité. Dans le beau décor d'un laboratoire empirique, ils échangent, leurs épouses sont présentes, sauf pour Tesla célibataire, sur l'évolution de leur quête. Ce qui pourrait paraître rébarbatif d'un point de vue dramatique est au contraire plein de rebondissements.

Et ce n'est pas la moindre des surprises de la pièce que de démontrer combien ces femmes, dont on ne parle jamais, ont compté dans le processus. Stéphane Landowski glisse au passage le combat des suffragettes et la lutte contre la peine de mort. Aussi Lumière ! situe l'époque dans la continuité d'une révolution industrielle, mais aussi dans celle des idées et de la société occidentale.

Ampoule et chaise électrique

Aux principaux protagonistes s'ajoute un ouvrier de chez Edison qui intervient en aparté. Il fait penser au chœur antique dans ses introductions et commentaires. Anonyme, il représente le peuple qui accueille et voit se répandre l'électricité à travers le monde, avec ses contradictions. Un personnage qui n'a rien d'innocent et qui apporte un regard extérieur sur les enjeux en cours et les diatribes entre les inventeurs.

Car si l'électricité est symbolisée par l'ampoule et la lumière artificielle qui donne son titre à la pièce, cette dernière se termine par son côté sombre, avec l'invention de la chaise électrique et la première exécution le 16 août 1890 de William Kemmler par ce nouveau mode d'exécution capitale. Il reçut par trois fois une décharge de 1 000 volts pour en venir à bout. Terrible. Dramatique, historique et instructif, Lumière ! a plus d'une corde à son arc... électrique.

L'affiche de "Lumière !" de Stéphane Landowski, au théâtre Lucernaire, à Paris (2024-2025).

"Lumière !"

De Stéphane Landowski

Mise en scène de Maxence Gaillard en collaboration avec Pauline Devinat

Avec : Romain Arnaud-Kneisky, Maxence Gaillard, Guillaume D'Harcourt, Lauriane Lacaze, Lou Lefèvre, Mathias Marty

