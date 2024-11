"Livraison comprise" : espoir, doute et séduction dans une comédie ciselée

Écrite par Hugues de Rosamel, Livraison comprise explore les sentiments de Claire (Brigitte Froment) à la réception d'un colis à taille humaine qui renferme l'homme de sa vie commandé à une société de rencontres. Un rien intrusif, son livreur (Olivier Hardouin) va l'amener à se dévoiler et pourquoi pas, à plus si affinité.

La qualité d'écriture le dispute au talent des interprètes dans cette pièce en duo, drôle et sensible, jouée au Studio Hébertot, à Paris, jusqu'au 4 décembre 2024.

Confidences intimes

Elle l'attendait l'après-midi, et il arrive tôt matin. Claire est "impréparée" à accueillir le livreur qui lui dépose l'immense colis à l'intérieur duquel pourrait bien être l'homme qui va changer sa vie. Ouvrira, ouvrira pas ? Elle tergiverse et engage avec cet inconnu des confidences de plus en plus intimes, sur ses espoirs, ses doutes, et sa conception de l'amour, lui, tombant sous le charme d'une femme séduisante et sincère.

La fiction sous toutes ses formes ouvre aux situations les plus incongrues. Étonnamment, celle de Livraison comprise est rapidement acceptée comme si elle allait de soi. Quoi de plus normal que de se faire livrer l'homme de sa vie commandé à la société Atout cœur ? S'il en va de la sorte, c'est que Hugues de Rosamel a su la rendre crédible dans son texte, et que Brigitte Froment et Olivier Hardouin s'en sont emparés jusqu'à une incarnation parfaite.

La découverte des sentiments

Cette qualité d'écriture émane du naturel avec lequel Claire transmet la palette de sentiments qu'évoque, une femme au milieu de sa vie, seule et cabossée, qui n'a trouvé d'autre recours qu'à acheter "l'homme de sa vie". On se croirait en pleine science-fiction et pourtant Livraison comprise transpire de sentiments dans lesquels hommes et femmes d'aujourd'hui se reconnaîtront avec surprise. Fin psychologue, Hugues de Rosamel a trouvé les mots justes et les tournures qui font mouche, à partir d'une situation irréelle.

Situés dans un appartement au décor minimaliste, le texte et le jeu de Livraison comprise s'en trouvent valorisés, la mise en scène traversant les étapes du vaudeville, de la farce jusqu'au clownesque, sans s'abstraire pour autant du réalisme des sentiments. Le charme opère au cours d'une dramaturgie évolutive, creusée par des personnages qui se découvrent un peu plus au fil du texte. Livraison comprise comble par les nombreux atouts et atours d'un spectacle réjouissant.

"Livraison comprise" de Hugues de Rosamel

Mise en scène : Olivier Hardouin

Avec : Brigitte Froment et Olivier Hardouin

Jusqu'au 4 décembre 2024 au Studio Hébertot, 78 bis boulevard des Batignolles, 75017 Paris

Tél : 01 42 93 13 04