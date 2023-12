"Les stigmates de la gloire" : la décadence d’une Pop star dans une pièce ébouriffante

Sex and drugs and rock n’roll composent le cocktail des Stigmates de la gloire où l’on suit les états d’âme d’une star de la pop qui arrive à la croisée des chemins. Une carrière en perte de vitesse, l’âge, la lassitude s’amoncellent sur Bella, sous les yeux de son équipe et de June, une groupie. Signée Johannes Colin et Victoria Corda dans une mise en scène de Johannes Colin, Victoria Corda et Aimée Fleury, la pièce révèle Nancy Loïs dans le rôle charpenté de Bella, star sur le déclin.

Comédienne, chanteuse et danseuse



Très investie dans ce personnage, qu’elle habite dans une interprétation physique et intérieure, Nancy Loïs occupe la scène de ses talents de comédienne, de chanteuse et de danseuse, mais aussi de compositrice interprète, étant l’auteure des quatre chansons du spectacle, à la tonalité électro. Elle est accompagnée de quatre autres acteurs et actrices, la pièce étant narrée par June (Ambre Lhomme) qui relate sa passion pour Bella, comme groupie, sa carrière éblouissante et ses désillusions. Un miroir aux alouettes qui est aussi celui de Bella.

C’est un des atouts des Stigmates de la gloire, que de recouper le destin de la star avec la déception de June. L’écriture de Johannes Colin et Victoria Corda, 30 et 35 ans, traduit la sensibilité de toute une génération nourrie au star-système, sans tomber dans les clichés, mais en instaurant une véracité. Une vérité que traduit une mise en scène équilibrée entre comédie et musique.

Original et mature



La dramaturgie est soutenue, avec des dérapages contrôlés qui font penser à Ken Russell. Bella et June traversent une crise : une fin de carrière d’un côté, et l’adolescence de l’autre. Dans les deux cas, il s’agit d’une fin, celle de l’enfance, et celle d'une star. Les stigmates de la gloire n’hésite pas à bousculer les thèmes, avec une certaine violence graphique, tout en abordant de front le sexe et l’addiction sous des jours inattendus.

Le rite de passage adolescent que traverse June, et la débâcle de Bella sont des carrefours de vie. Crises existentielles, elles n’en sont pas moins pleines d’énergie, dans un espace où les costumes font le décor, avec de splendides tenues de scène qui valorisent la beauté de Nancy Loïs. Sur un sujet attendu, Les Stigmates de la gloire, tire parti d’un texte original et mature, servi par une comédienne qui révèle la pluralité de ses nombreux talents.

Les Stigmates de la gloire

De Johannes Colin et Victoria Corda

Mise en scène : Johannes Colin, Victoria Corda, Aimée Fleury

Avec : Nancy Loïs, Ambre Lhomme, Marko Filipovic, Delphine Macia, Andréa Furet

Jusqu’au 3 février 2024, les jeudis, vendredi, et samedi à 21h30

À la Folie Théâtre

6, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris

Tél : 01 43 55 14 80