"Les Liaisons dangereuses" à la Comédie des Champs-Élysées : Arnaud Denis revisite avec une joyeuse cruauté l'œuvre sulfureuse de Choderlos de Laclos

Sur scène, deux fauves blessés sont prêts à semer la désolation autour d'eux pour guérir d'un mal incurable : l'amour. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, incarnés par Delphine Depardieu et Valentin de Carbonnières troublants de justesse, se détruisent et prennent plaisir à entraîner leur entourage dans une descente aux enfers. Merteuil et Valmont s'aiment profondément. Et très mal.

Adaptée du roman épistolaire de Choderlos de Laclos, écrit en 1782, la pièce de théâtre Les Liaisons dangereuses, à la Comédie des Champs-Élysées, à Paris, jusqu'au 29 décembre 2024, est une mise en abyme du sentiment amoureux, des rapports de forces et de domination entre les sexes. "Je suis née pour venger mon sexe et mépriser le vôtre", confie la marquise à son ancien amant.

Le couple manipulateur se lance dans la prédation avec jubilation et – surtout – cruauté. Arnaud Denis fait quelques clins d'œil discrets au contemporain, mais conserve une approche classique par la langue, les costumes d'époque et une scénographie légère. La forme épistolaire est restituée sans lourdeur pour faire transition entre certaines scènes.

Aujourd'hui, on parlerait d'une relation toxique. Merteuil et Valmont, par orgueil et ennui, anéantissent des vies pour se sentir vivre. Leurs cibles ont le malheur d'être à la fois innocentes et naïves : une jeune fille vierge qui sort tout juste du couvent et s'apprête à convoler en justes noces et une femme pieuse et mariée. Les deux prédateurs vont s'acharner à les pervertir, à multiplier les assauts pour les conquérir. Ils se repaissent des malheurs des autres, pour oublier le leur. Arnaud Denis ne s'est pas contenté de reprendre le texte original. Il a pris, avec beaucoup de bonheur, des libertés pour en faire une adaptation très personnelle. Et très réussie.

L'amour, la mort

Il y a beaucoup d'esprit, de formules qui font tilt, de savoureuse férocité et un humour ravageur dans cette pièce sulfureuse. Et une langue subtile. "J'ai souhaité préserver, dans cette adaptation inédite, toute la finesse et la préciosité de la langue. Sa force brute et ciselée. Et surtout la noirceur des personnages et du propos. Ce sont des monstres qui parlent, qui agissent (je parle de Merteuil et Valmont bien sûr). C'est une histoire de panthères qui courent après des biches. Il est question de prédateurs et de proies, qui tourbillonnent dans une savane luxuriante", précise Arnaud Denis, dans sa note d'intention.

Comment fait-elle pour tenir un rôle aussi puissant tous les soirs ? Delphine Depardieu est tout simplement impressionnante en femme blessée qui transforme sa souffrance personnelle en une méchanceté dévastatrice. Elle est ce monstre froid qui craquelle de l'intérieur par manque d'amour. Delphine Depardieu et Valentin de Carbonnières réussissent l'exploit de faire oublier les deux rôles principaux incarnés par Glenn Close et John Malkovich dans le film de Stephen Frears. Les Liaisons dangereuses, une œuvre délicieusement cruelle portée par une distribution inspirée.

La fiche

Titre : "Les Liaisons dangereuses" d'après Pierre Choderlos de Laclos

Adaptation et mise en scène : Arnaud Denis

Distribution : Delphine Depardieu, Valentin de Carbonnières, Salomé Villiers, Michèle André, Pierre Devaux, Marjorie Dubus et Guillaume de Saint Sernin

Durée : 1h45

Dates : jusqu'au 29 décembre 2024

Lieu : Comédie des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Synopsis : La marquise de Merteuil sollicite son ancien amant, le vicomte de Valmont, pour lui proposer un défi immoral : elle souhaite se venger d'une ancienne infidélité en corrompant la jeune Cécile de Volanges, tout juste sortie du couvent, en lui ôtant sa virginité avant le mariage. Valmont, quant à lui, s'est mis en tête de séduire Madame de Tourvel, une jeune femme mariée et pieuse. Les projets des deux monstres se révéleront bien plus néfastes qu'ils ne l'imaginaient... On ne badine pas avec l'amour, et certaines liaisons, dangereuses, peuvent s'avérer fatales.