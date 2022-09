Les Apaches de Paris : le théâtre immersif pour passer de spectateur à voyou de la Belle Époque

Entre bar à thème, théâtre participatif, jeu de rôle... le collectif Sculpteurs de Rêves offre une plongée au coeur des querelles de deux bandes de malfrats rivales du début du XXe siècle. Une heure et demie pour devenir un "Apache", et festoyer dans un Café Grévin d'époque.

Paris. 1907. Niché en plein cœur des Grands Boulevards, le café Grévin vient de voir son allégeance chavirer. La veille, deux bandes criminelles rivales assaillaient les lieux dans une alliance de circonstance. En une bataille, le débit de boisson se métamorphosait en QG pour les “loups de la Butte” et les “tombeurs de la Goutte d’Or”. Finie la haute, les litres de “fonds de culottes” (cocktail Suze-cassis) coulent à flots et les banquettes rouges n’admettent plus que les malfrats. Ou plutôt les “Apaches”. Et pour une soirée endiablée, ces derniers vous invitent à ripailler en leur compagnie. Sans laisser esclandres et trahisons sous le tapis…

Les huit comédiens des "Apaches de Paris", les soirs au Café Grévin de Paris. (NATHAN MOINE)

Voilà l’aventure dans laquelle le spectacle les Apaches de Paris vous plonge depuis avril 2022. Entre théâtre immersif, bar à thème, jeu de rôle… Cette machine à remonter le temps dans le Paris sulfureux de la Belle Époque a été calibrée par le collectif Sculpteurs de Rêves. Contre une trentaine d’euros (comprenant deux boissons au bar d’époque), la troupe de huit acteurs vous donne rendez-vous pour écouter, écrire et réécrire leur histoire au 8 Boulevard Montmartre. Une heure et demie de divertissements, rebondissements, offerte par un scénario riche et haletant.

Décors, anecdotes et cocktails de la Belle Époque

"Vous détestez la police, le travail, et les bourgeois". Dès le pas de la porte, canne en main et béret sur la tête, l’accueil du chef de file du gang des tombeurs est limpide : "Vous êtes des Apaches", intime Charles. Préalablement, un nom, un micro-rôle (charretier, chiffonnier, homme-sandwich…), ainsi qu’une allégeance (tombeur, loups, ou neutre) ont été transmis au spect-acteur. Et une fois pénétré dans le café Grévin, avec sa dose de calva offerte par la maison, difficile de ne pas se prendre au jeu. Surtout grâce au jeu flexible des comédiens, qui ne sortent jamais des personnages malgré leurs improvisations. Alors comment résister à une séance de divination par la mystérieuse Maria, ou à une initiation à la boxe avec le bagarreur Marcel ?

Les sous-intrigues ont beau se démultiplier et parfois s’emmêler, l’effervescence demeure contagieuse. Plus souvent actifs que passifs, les groupes de spectateurs devront essayer de dénouer une vile trahison en se lançant dans moults (en)quêtes. Et tout l'univers de la Belle Époque, pensé jusqu’au moindre détail, parfait l’immersion. La une du Petit Journal dédiée aux Apaches posée sur les tables, le portrait du préfet Lépine collé sur une cible de fléchettes, les tenues début XXe siècle des acteurs…

Tout a été réfléchi en travaillant avec des documents d’époque, des historiens et des archivistes. Jusqu’au Chant d’apaches d’Aristide Bruant (1895), qui restera en tête même après le retour en 2022 en fin de séance. Étienne, barman-acteur le résume à la fin de la représentation : "Nous, on n’était que des figurants ce soir. C’était vous les premiers rôles".

Les Apaches de Paris, aventure immersive, chaque soir du mardi au samedi, Café Grévin, 8 Boulevard Montmartre, 75009, entrée adulte à 39 euros, entrée groupe ou étudiante à 34 euros (le tout toujours accompagné de deux boissons d'époque). Obligatoire d'être majeur.