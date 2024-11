"Le Phoenix de ces dames" : récital acrobatique de trois pianistes, entre performance et humour

Un piano, le Phoenix, est le personnage central d’un spectacle musical où une première pianiste autoritaire, une deuxième espiègle et une troisième décalée, se disputent le précieux instrument pour imposer leur style, en revisitant Rossini, Chopin, Grieg, Liszt, Beethoven ou Mozart avec humour.

Tout en révérence envers leur musique, les trois musiciennes désacralisent l'aspect cérémonial du concert classique pour mieux lui rendre hommage. Valérie Guérin-Descouturelle, Véronique Durville et Lucie Chouvel ébouriffent la scène du Studio Hébertot, à Paris, avec Le Phoenix de ces dames jusqu’au 26 janvier 2025.

Trente doigts ne sont pas de trop pour insuffler l’énergie qui se dégage de ce spectacle aux multiples facettes. Car si les trois concertistes sont virtuoses et jouent de leur art pour mieux le détourner, elles sont aussi comédiennes. Compétition, dispute et amitié dans leur art collectif nourrissent ce récital iconoclaste.

Piano électrique, ce Phoenix a une sonorité étonnement fidèle à son modèle acoustique. Ainsi dans un moment de mise en scène, les trois pianistes lui adjoignent la queue d’un piano classique, comme pour l’anoblir, même si cet ajout n’est pas des plus orthodoxes… Les trois complices, également tour à tour rivales et compétitrices, virevoltent autour de l’instrument, se disputent le clavier ou s’allient avec harmonie dans l’exécution de standards du répertoire.

Trio virtuose

Leur prestation ne manque pas de panache dans un joyeux bazar qui évoque l’improvisation, mais que l’on pressent minutieusement préparé. Valérie Guérin-Descouturelle est Premier prix à l’unanimité en piano et musique de chambre de la ville de Paris. Lucie Chouvel, après être passée par le Conservatoire d’Orléans et celui de Boulogne Billancourt, a été récompensée par des premiers prix, et a ensuite intégré le Conservatoire National Supérieur de Paris. Véronique Durville est, quant à elle, diplômée du CRR de Versailles (premier prix de piano et musique de chambre) ainsi que de l’Ecole normale de musique de Paris. Elle a commencé sa carrière d’interprète au sein d’un ensemble de musique contemporaine participant à de nombreux festivals en France et à l’étranger.

C’est leur premier spectacle en trio et la sauce prend sans conteste. Les trois comédiennes interprètent et partagent leur passion et leur talent sans retenue, tout en échangeant avec le public avec naturel. Le courant passe, tant pour les mélomanes accomplis que les moins érudits, avec la volonté de sensibiliser à un art souvent considéré comme élitiste.

Le Phoenix de ces dames

De la Compagnie Musique à voir

Avec : Valérie Guérin-Descouturelle, Véronique Durville et Lucie Chouvel

Mise en scène : Genevève Brett

Tous les dimanches à 14h30

Studio Hébertot

78 bis Boulevard des Batignolles - 75017 Paris

Tél : 01.42.93.13.04