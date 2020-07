Le ministère de la Culture crée un fonds de soutien pour le festival Off d'Avignon

Annulé à cause du coronavirus, le festival Off d'Avignon est l'un des plus grands du monde à accueillir des compagnies indépendantes. Pour aider ce secteur fragilisé, le ministère de la Culture a créé un fonds de soutien de 800 000 euros.

Le ministère de la Culture a annoncé lundi avoir créé un fonds pour soutenir les théâtres du Festival Off d'Avignon, l'un des plus grands au monde à accueillir des compagnies indépendantes fragilisées par la crise sanitaire. Ce fond "est destiné à soutenir, à titre exceptionnel et temporaire, les théâtres du Festival OFF d'Avignon, fragilisés par l'annulation du festival en 2020, en raison de la crise de la Covid-19", souligne le ministère dans un communiqué. Il sera géré par l'Association Avignon Festival et Compagnies, la structure en charge de la coordination du festival Off.

Un montant de 800 000 euros

Il s'adresse aux théâtres "pérennes non subventionnés, privés d'activité en juillet, et ayant remboursé les compagnies des acomptes versés". Son financement est assuré par l'État, pour un montant de 800 000 euros, les collectivités locales apportant leur concours aux théâtres subventionnés ou aux compagnies du territoire avignonnais. Avec près de 1500 spectacles, plus de 1000 compagnies et des milliers de professionnels, le festival constitue le plus grand marché du spectacle vivant en France: près de 20% des achats de pièces dans l'Hexagone y sont réalisés. Une sorte de "plaque tournante" à l'instar du "fringe" du festival d'Edimbourg, également annulé.