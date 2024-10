"Le Mage du Kremlin" au théâtre La Scala : dans la tête du Raspoutine de Vladimir Poutine

Dans un décor froid, impersonnel, couvert de miroirs et d'écrans, se meuvent des personnages énigmatiques. Ils discutent entre eux de façon inaudible pendant que les derniers spectateurs cherchent leurs places. Cela dure presque dix minutes. Que peuvent-ils bien se dire ? Le ton est donné : de transparence, il n'y aura que l'apparence.

Le Mage du Kremlin, mis en scène par Roland Auzet, se joue à La Scala, à Paris, jusqu'au 3 novembre 2024.

Les choses importantes se décident ailleurs, dans l'opacité. Roland Auzet met en scène Vadim Baranov, le mage du Kremlin, d'après le livre éponyme de Giuliano da Empoli qui a séduit plus de 600 000 lecteurs.

À travers ce personnage, interprété par un Philippe Girard tout en intériorité malgré des explosions de colère quand les mots viennent à lui manquer ou quand il est mis face à ses contradictions, on assiste à la fin douloureuse du règne de Boris Eltsine et à l'avènement de Vladimir Poutine.

Ainsi naissent les tsars

"Le pouvoir, c'est comme le soleil et la mort, on ne doit jamais le regarder en face. Surtout en Russie", dit l'un des personnages. C'est pourtant ce défi auquel s'est attelé Roland Auzet. L'histoire de la Russie défile sous nos yeux, jusqu'à l'arrivée de celui qui veut être plus aimé que Staline.

L'élection de Vladimir Poutine ne doit rien au hasard, elle a été décidée par les oligarques qui cherchaient un successeur à Boris Eltsine. Celui qui dirigeait réellement le pays à l'époque, Boris Berezovsky, a fait son choix parmi les hommes du sérail : un homme timide, sans grande ambition, un ancien espion, dirigeant du FSB, nommé Vladimir Poutine.

Andranic Manet dans "Le Mage du Kremlin", le 14 août 2024, à Paris. (THOMAS O'BRIEN)

Qui mieux que Vadim Baranov, jadis metteur en scène et producteur d'émissions de télé-réalité, avant de devenir le Raspoutine de Poutine, pour orchestrer l'ascension ? Grâce ou à cause de lui, la Russie devient un vaste théâtre politique. Finis la perestroïka, le pouvoir des oligarques, désormais les opposants sont pourchassés et certains liquidés : "Le chien est devenu loup."

Et le loup se retourne contre ceux qui tiraient les ficelles. De marionnette, Poutine devient le grand tyran, avec droit de vie et de mort sur tous. Roland Auzet s'inscrit aussi clairement dans l'actualité, en évoquant Alexeï Navalny ou encore Evgueni Prigojine, tous deux morts dans des circonstances obscures. Vladimir Poutine, tout comme Staline, ne tolère aucune contestation.

Philippe Girard, Irène Ranson Terestchenko et Stanislas Roquette dans "Le Mage du Kremlin", à La Scala, le 14 août 2024, à Paris. (THOMAS O'BRIEN)

Roland Auzet signe une mise en scène soignée. L'utilisation de la vidéo n'est pas fortuite ou accessoire et contribue au procédé narratif complexe. Le Mage du Kremlin est porté par une distribution cinq étoiles. Avec une attention particulière pour l'excellent Hervé Pierre, de la Comédie-française, ici en Boris Berezovsky et Andranic Manet en Vladimir Poutine. Bémol, il en faut toujours un, la transposition littéraire au théâtre est un peu ardue : la densité du texte enlève de la spontanéité aux acteurs et oblige le spectateur à une grande concentration.

Le Mage du Kremlin, un miroir tendu non seulement à la Russie, mais aussi à toutes les figures de pouvoir. Un Vladimir Poutine est-il possible dans les démocraties libérales ?

La fiche

Titre : "Le Mage du Kremlin"

Durée : 2h

Texte : Giuliano da Empoli

Genre : Drame politique

Adaptation, conception, mise en scène : Roland Auzet

Scénographie, création lumières : Cédric Delorme-Bouchard

Création vidéo et musique : Wilfried Wendling

Distribution : Karina Beuthe Orr, Philippe Girard, Andranic Manet, Alexandre Zaldostanov, Hervé Pierre, Irène Ranson Terestchenko, Stanislas Roquette, Claire Sermonne, Jean Alibert et Anouchka Robert.

Lieu : La Scala, 13 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

Dates : jusqu'au 3 novembre 2024