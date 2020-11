Le grand metteur en scène et directeur de théâtre Jean-Pierre Vincent est mort

Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, un des plus grands noms du théâtre français, ancien directeur du Théâtre national de Strasbourg et des Amandiers de Nanterre, ancien compagnon de route de Patrice Chéreau, est mort dans la nuit du mercredi 4 novembre à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille. Il défendait un théâtre qui "ne laisse pas les gens intacts, qui les laisse augmentés de pensée, d'humanité".

Selon le site sceneweb, il avait été fragilisé par le Covid et souffrait de séquelles.

Né à Paris en 1942, c'est au lycée Louis-le-Grand en 1957 que Jean-Pierre Vincent rencontre le théâtre, de façon "foudroyante", et qu'il débute avec Jérôme Deschamps et Patrice Chéreau. Il joue dans les premiers spectacles de Chéreau qu'il suit à Gennevilliers et au Théâtre de Sartrouville. Il rencontre ensuite Jean Jourdheuil avec qui il fonde la Compagnie Vincent-Jourdheuil, Théâtre de l'Espérance en 1972 : ensemble ils mettent en scène les auteurs allemands, Brecht, Büchner, Grabe. "On s'est mis à lire Brecht comme des fous, et Meyerhold, qui n'était pas encore traduit. Le théâtre français de l'époque était horrible, pour nous - ces Marivaux joués avec l'accent du 7e arrondissement... On était méchants, on voulait bouffer le monde", confiait-il au Monde en 2018.

De Strasbourg aux Amandiers de Nanterre

En 1975 Jean-Pierre Vincent prend la direction du Théâtre national de Strasbourg. Il se lance dans l'exploration de l'histoire de la classe ouvrière avec de grands spectacles comme Germinal, Vichy fictions, Le Misanthrope, Le Palais de justice.

Il est nommé administrateur de la Comédie-Française en 1983, le poste "le plus difficile avec celui de Matignon", disait-il. Il le quitte rapidement, trois ans plus tard, en 1986 pour se consacrer entièrement à la mise en scène et à l'enseignement, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. En 1990 il succède à Patrice Chéreau aux Amandiers de Nanterre où il reste plus de dix ans.

En près de 60 ans de carrière, Jean-Pierre Vincent a mis en scène une centaine de spectacles, de Kleist à Brecht, de Molière à Shakespeare, de Musset à Jarry et Beckett.