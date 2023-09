Le gouvernement abandonne le projet de Cité du théâtre à Paris

Il devait regrouper des activités de la Comédie-Française, de l'Odéon et du Conservatoire d'art dramatique. La ministre de la Culture a annoncé l'abandon du projet de Cité du théâtre. Il aurait coûté plus que prévu.

Temps de lecture : 1 min

Le gouvernement a "renoncé" au projet de Cité du théâtre à Paris, qui devait regrouper certains activités de la Comédie-Française, du Théâtre de l'Odéon et du Conservatoire national d'art dramatique, a déclaré mercredi la ministre de la Culture.

"Il a fallu faire des choix", a affirmé Rima Abdul Malak, en présentant à la presse le budget culture dans le cadre du projet de Loi de finances pour 2024. "J'ai dû faire le choix de renoncer à un projet (...) qui est celui de la Cité du théâtre".

Annoncé en 2016, il devait réunir ces institutions pour qu'elles se retrouvent "dans un site élargi étendu, magnifique avec plein de salles, de répétition, de spectacles, avec plein de loges", aux Ateliers Berthier (actuellement seconde salle du théâtre de l'Odéon), porte de Clichy (XVIIe arr).

Le budget avait été sous-estimé, selon la ministre

"Ce projet a été calibré de manière assez sous-estimée au départ", a-t-elle dit, précisant que le budget initial prévu était de 86 millions d'euros et qu'il allait être "dépassé de 45%".

"Au fur et à mesure des scénarios, l'augmentation était de plus en plus importante", a-t-elle dit, détaillant plusieurs options examinées. Au final "aucune équation" n'était "tenable économiquement et culturellement", selon elle.

Dans un communiqué, le maire du XVIIe arrondissement Geoffroy Boulard a déploré : "Quel gâchis ! Il aura fallu sept ans, cinq ministres de la Culture et des millions d'euros dépensés en études, concours d'architecture, frais de fonctionnement d'un Groupe d'Intérêt Public, pour que ce projet d'Etat soit finalement abandonné."