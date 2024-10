"La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé" : la pièce qui a inspiré la série de Xavier Dolan sur une famille en quête de rédemption

Six personnages à la recherche d'eux-mêmes font face à une mère décédée : non-dits, vérités et mensonges familiaux.

Pièce québécoise, comme on en voit peu, récemment adaptée en série par Xavier Dolan (Tom à la ferme), La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé résonne en chacun de nous. Du moins ceux qui ont une famille, qui, face au deuil, se retrouvent face à eux-mêmes, comme happés par la nécessité de faire un bilan.

Le conseil de famille houleux de Michel Marc Bouchard (déjà auteur de Tom à la ferme), mis en scène par Didier Brengarth et mené par Gaëlle Billaut-Danno, se joue jusqu'à la fin de l'année au théâtre Tristan Bernard, à Paris.

Un passé ressuscité

Une scène frontale, trois comédiennes, trois comédiens et un cadavre se retrouvent dans une morgue, sous la houlette d'une thanatopractrice experte, entendez une embaumeuse réputée. Le sujet : leur mère. Séparés depuis trente ans, les retrouvailles entre frères et sœur ressuscitent le passé et ses fantômes dans une diatribe animée, alors que les silences et les non-dits hantent le texte.

La vérité ? Chacun a la sienne, les trois frères faisant bloc face à leur sœur, cette "revenante", absente de longue date. Elle est la seule à savoir pourquoi elle est partie et cette révélation inavouable va bousculer les convictions. La raison à l'origine de cette famille éclatée, au-delà du secret révélé, croise nombre de sujets sociétaux qui nourrissent une pièce portée par une remarquable Gaëlle Billaut-Danno.

Mère artificielle

La famille est une cellule, comme la partie fondamentale de la cohésion sociale. Mais n'est-elle pas aussi une cellule d'enfermement, avec ses codes auxquels, parfois, ses membres veulent échapper ? C'est le choix qu'a fait Mireille (Gaëlle Billaut-Danno) après ce que lui a fait subir cette mère, aujourd'hui décédée, qu'elle bourre de plastique, comme pour matérialiser dans sa chair, cette mère artificielle qu'elle a été pour ne pas l'avoir protégée.

Ces retrouvailles funestes entre une sœur et ses frères pourraient être mortifères, alors qu'elles sont pleines de vie, grâce à la richesse et la profondeur d'un texte que Gaëlle Billaut-Danno s'approprie en y mettant une conviction incarnée. Il dépasse le strict cadre familial en interrogeant des fondamentaux du monde occidental et des rapports humains. C'est une des finesses de La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, que de partir du particulier pour atteindre le général, avec un sens dramatique intense et un art de la scène captivant.

"La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé"

De Michel Marc Bouchard

Mise en scène : Didier Brengarth assisté de Stéphanie Froeliger

Avec : Gaëlle Billaut-Danno, David Macquart, Marie Montoya, Benjamin Penamaria, Julien Personnaz, Margaux Van Den Plas

Jusqu'au 21 décembre 2024

Théâtre Tristan Bernard

64 rue du Rocher, 75008 Paris

Tél : 01 45 22 08 40