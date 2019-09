Journées du patrimoine : dans les coulisses du Centre national des costumes de scène de Moulins

À Moulins, le Centre national du costume de scène est devenu un musée incontournable, mais samedi 21 septembre, c'est une visite un peu particulière qui attendait une vingtaine de privilégiés en ces Journées du patrimoine. Ils étaient présents pour découvrir l'endroit où le public ne va jamais, là où sont préparés les costumes pour chaque nouvelle exposition. Le CNCS dispose d'une extraordinaire collection de vêtements de théâtre, de ballet et d'opéra. Des costumes signés des plus grands couturiers et portés par les plus grands artistes.

3 000 visiteurs chaque année pour les Journées du patrimoine

Le musée proposait ainsi d'en savoir un peu plus. "Le défi de ces costumes c'est comment faire quelque chose d'à la fois délicat et d'à la fois portable pour un danseur qui doit être dans un mouvement perpétuel", explique Delphine Pinasa, la directrice du musée. Des jeunes en formation aux Métiers du costume pouvaient également faire découvrir leur futur travail. Chaque année, les Journées du patrimoine accueillent au CNCS près de 3 000 visiteurs.

