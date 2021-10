"Jeanne Dark" : Instagram s'invite au théâtre

Marion Siéfert a écrit et mis en scène une pièce qui se passe simultanément sur le plateau et sur Instagram. Les commentaires sur le réseau social font évoluer le spectacle en direct.

Jeanne a 16 ans, elle vit en banlieue d'Orléans dans une famille très catholique. La jeune fille est mal dans sa peau, malmenée au lycée et sur les réseaux sociaux. Un soir, seule chez elle, elle se lâche sur Instagram. Durant 1h45, la comédienne Helena De Laurens, incroyable performeuse, se filme smartphone à la main. En bord de scène, deux écrans verticaux retransmettent le live avec les commentaires qui arrivent en direct. Une prise de parole vitale pour Marion Siéfert, auteure et metteuse en scène : "Si elle ne parle pas elle meurt, d’une certaine façon. Il y a une rage qui s’impose, qui fait venir les mots et l’énergie."

"Instagram est l'endroit où l'on peut éprouver l'image qu'on renvoie aux autres." Marion Siéfert à franceinfo

Instagram au théâtre, c'est du jamais vu. Bien sûr, les instagrameurs qui commentent le live de Jeanne savent que c'est une pièce, mais la vérité de l'instant est sidérante, perturbante aussi pour le public dans la salle, dont le regard court de la scène aux écrans. "Instagram est un endroit fascinant pour observer l’adolescence, insiste Marion Siéfert. Avec ce procédé, le personnage existe, soit on l’encourage, soit on la trouve nulle ou gênante. C’est sa solitude qu’on voit sur scène et ce que les écrans font au corps. On n'a pas l'habitude voir ce médium représenté au théâtre."

Chaque soir la pièce évolue au gré de la teneur des commentaires sur le live, parfois bienveillants, parfois violents, comme dans la vraie vie. Jeanne Dark ne juge pas la place prise par les réseaux sociaux et amène le théâtre sur un terrain novateur. Le spectacle est accessible en live tous les soirs de représentation depuis le compte @_jeanne_dark_ sur Instagram, et sera en tournée jusqu'en janvier 2022.