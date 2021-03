"Impro Visio" : un vrai tournoi d'improvisation depuis Le Grand Point Virgule à Paris, mais en live streaming

Les comédiens sont sur scène, les spectateurs dans leur salon, en visio. Et malgré la distance, le spectacle reste interactif. Car c'est le public qui décide de tout avec son smartphone, tablette ou ordinateur.

Les tournois d'improvisation à l'heure du Covid ça se passe à distance, en visio. Au Grand Virgule à Paris, les comédiens jouent durant une heure et demi, dirigés par les spectateurs qui agissent en direct depuis chez eux.

Malgré la distance, c'est donc le public qui décide de tout avec son smartphone, tablette ou ordinateur. L'ambiance n'est évidemment pas comme dans une salle de spectacle mais les comédiens, en équipe, ont toujours une énergie folle pour s'affrontrer et exécuter les demande des spectateurs. Thèmes, personnages, actions... ils doivent s'adapter très vite et cette interaction fonctionne parfaitement bien. En plus de diriger, le public vote évidemment pour désigner la meilleure équipe.

Le public en interaction avec les comédiens dans Impro Visio au Gran Point Virgule (France Télévisions / France 3 Ile-de-France)

12 euros la soirée

Pour assister et participer à ces tournois, il faut débourser 12 euros. Une somme assez modique lorsque l'on sait à quel point un tel spectacle en streaming, filmé, demande de gros moyens.

"Produire un tel spectacle, c'est beaucoup plus cher que produire un spectacle normal. Je n'ai aucune aide et on est juste tributaire du nombre de connexions", explique Christophe Delort, le producteur.

Pour être rentable, il faut au minimum 1000 connexions. Lors du dernier match, seules 500 personnes s'étaient connectées. Alors pour donner un coup de main au monde du spectacle et vous amuser, notez bien la prochaine date, le 27 mars. Connectez-vous en famille, entre amis ou même seul, vous ne le regretterez pas !