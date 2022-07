Festival Off d’Avignon : "Seuil", un thriller psychologique autour du harcèlement scolaire

À Avignon, le public a rendez-vous devant le théâtre du Train Bleu. Il doit suivre la guide jusqu’au car qui l’emmène… au collège. Dans un décor in situ, Seuil nous plonge dans une série d’agressions entre les garçons. Un thriller psychologique, reflet d’une réalité qui touche tous les milieux sociaux. Selon les associations, 10% des élèves seraient victimes de harcèlement scolaire en France (2021).



Dans la salle de classe, ils sont deux. Une confrontation commence entre une enquêtrice et Noa, un interne de 14 ans. Il semble mêlé à la disparition de son ami Matteo. "Vous m’avez tué", c’est le dernier message posté par Matteo sur les réseaux sociaux. Depuis, l’adolescent n’a plus donné signe de vie. La pièce démêle méticuleusement l’écheveau de la vérité dans un huit clos haletant.



"Seuil" au théâtre du Train Bleu (ALBAN VAN W)

Matteo n’est plus un élève mais une proie

Dans un décor in situ, la puissance de jeu de Camille Soulerin et de Baptiste Dupuy, donne vie à une série de personnages où bourreaux et victimes se confondent. Dans l’internat du collège, un tandem de caïds sème la terreur et dicte sa loi. Épicentre de la terreur, la chambre 109, où Noa, nouveau dans l’établissement, vient d’être admis. A travers son témoignage on revisite le cours des événements. On suit son cheminement psychologique, sa confrontation à la violence dans le dortoir, dans les douches, au réfectoire, et dans la forêt voisine. Les jeux entre adolescents n’ont rien d’innocents. Sur la messagerie d’un répondeur téléphonique son copain Matteo décrit lui aussi les humiliations. Assailli par la peur, il demande de l’aide : Matteo n’est plus un élève comme les autres, mais une proie.



"Seuil", au théâtre du Train Bleu (ALBAN VAN W)

Rites de passage