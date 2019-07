Festival Off d'Avignon : "Les Filles aux mains jaunes", les prémices de la libération des femmes

C’est une jolie pièce à la gloire des femmes qui fait le buzz à Avignon. "Les Filles aux mains jaunes" de Michel Bellier, habilement mis en scène par Johanna Boyé, fait se lever tous les jours le public comme un seul homme ! C’est au Théâtre Actuel, à 12H05.

1914, les hommes sont mobilisés. A l’arrière les femmes sont appelées à contribuer à l’effort de guerre. Petites souris grises réquisitionnées à la production des obus, Julie, Rose, Jeanne et Louise doivent se coltiner une tâche ingrate et dangereuse. Elles qui n’avaient pas de statut jusqu’ici, en dehors de celui d’épouse et de mère, découvrent le monde du travail mais aussi les injustices et les humiliations réservées aux femmes.

"Les Filles aux mains jaunes" (FABIENNE RAPPENEAU)

"A travail égal, salaire égal"

L’arrivée de Louise (Pamela Ravassard convainquante), militante, suffragette et journaliste va peu à peu leur ouvrir les yeux, leur donner le courage de se forger une opinion, jusqu’à se mettre en grève pour un principe : "A travail égal, salaire égal".

"Les Filles aux mains jaunes" (FABIENNE RAPPENEAU)

Par une succession de scènes rythmées par le travail à la chaine (très bien chorégraphié) et les nouvelles dramatiques du front, Johanna Boyé peint l’amitié, la solidarité profonde qui se noue entre ces femmes d’horizons différents. Des scènes, souvent touchantes, parfois poignantes, qui nous ramènent aux origines du féminisme : en l’absence des hommes, les femmes vont s’affirmer, entrevoir pour elles une autre place dans la société.

"Les Filles aux mains jaunes" (FABIENNE RAPPENEAU)

C’est joué pour convaincre, parfois au détriment d’une certaine magie, mais c’est diablement efficace et le public en sort ébranlé et ravi.

"Les Filles aux mains jaunes" de Michel Bellier

Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard et Elisabeth Ventura

Théâtre Actuel

80 rue guillaume Puy, Avignon

04 90 82 04 02

12h05 du 5 au 28 juillet (Ih15). Relache le 22 juillet.