Festival d’Avignon : "Phèdre !", un seul-en-scène tordant et instructif

Avec un livre pour seul accessoire, emporté par sa passion pour Phèdre, un comédien campe tous les personnages de la plus célèbre des tragédies de Racine : un spectacle aussi délirant qu’instructif.

C’est un grand éclat de rire qui nous vient de Suisse et les places sont déjà prises d’assaut. François Gremaud a conçu et met en scène ce monologue interactif remarquablement interprété par le comédien Romain Daroles. D’abord conçu pour les lycées, ce petit bijou s’est installé à la Collection Lambert (ce musée d'art contemporain dispose d'une salle de théâtre) dans le cadre de la programmation du Festival In. A en croire les fous rires du public, un bel avenir s’ouvre devant lui.

Seul en scène, avec une table et le livre Phèdre ! à la main, Romain Daroles s’enivre de la puissance des alexandrins, de la langue et du génie de Racine qui agence si bien le fond et la forme. Il décortique la généalogie des protagonistes par un désopilant name dropping ! Phèdre, la petite fille d’Hélios, le dieu du soleil, a aussi sa part d’ombre…

"Phèdre !" de François Gremaud avec Romain Daroles (CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE)

Mettre en scène l'étonnement

Tout à sa passion pour l’œuvre qu’il s’attache à partager, l’orateur se met à endosser tous les personnages et à rejouer la pièce avec son livre pour seul accessoire ; et ce livre devient successivement la couronne de Phèdre, la barbe de Théramène, l’armure de Thésée ou la mèche rebelle du bel Hippolyte, ce beau-fils dont Phèdre est tragiquement amoureuse.

Romain Daroles dans "Phèdre!" au Festival d'Avignon (CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE)

Les blagues potaches côtoient les remarques pertinentes et ironiques et d’autres fraiches et naïves, "pour mettre en partage sans mettre à distance" selon l’expression de François Gremaud lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-spectacle. "Ce qui me plaît de mettre en scène, c’est l’étonnement à la base de la pensée. Comme j’aime beaucoup Phèdre c’est facile pour moi (…) Je suis suisse, j’ai étudié à Bruxelles, le mélange du dada et du surréalisme m’aide aussi sans doute ! La joie peut contenir toute la tragédie du monde".

Un monologue joyeux, lumineux et instructif

Sous une apparente simplicité, le texte ciselé rend toute la complexité de l’œuvre. Cette très jolie découverte, on la doit à Vincent Baudriller, ex-directeur associé du Festival d’Avignon et actuel directeur du Théâtre Vidy-Lausanne, qui a eu la riche idée de passer commande à François Gremaud qui avait déjà épaté les festivaliers avec son spectacle Conférence de choses.

Romain Daroles dans "Phèdre !" de François Gremaud (CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE)

Phèdre ! un monologue joyeux, lumineux et instructif. Une déclaration d’amour à Racine mais aussi au théâtre. Le public ne s’y trompe pas en lui réservant une belle ovation. Bonne nouvelle, Phèdre ! part en tournée...

"Phèdre !" de François Gremaud

A la Collection Lambert, Avignon

11-21 juillet 2019 à 11h30

