Festival d'Avignon : la compagnie l'Oiseau-Mouche de Roubaix présente "Bouger les lignes" avec des comédiens en situation de handicap mental

"Bouger les lignes", c'est le nom de la pièce qui sera présentée au festival IN d''Avignon du 6 au 9 juillet. C'est aussi le principe de la compagnie l'Oiseau-Mouche, qui depuis plus de 40 ans, travaille uniquement avec des comédiens en situation de handicap mental. Une belle vitrine pour un beau projet.

Le défi est prêt à être relevé. Les quatre comédiens qui interprètent Bouger les lignes multiplient les répétitions. Dans quelques jours, ils seront à Avignon, au coeur du plus célèbre festival de théâtre. Leur pièce a été sélectionnée dans la programmation IN. Une première pour l'Oiseau-Mouche, cette compagnie atypique de Roubaix. La pièce est présentée du 6 au 9 juillet, avant une tournée dès le mois de septembre.

"On a été choisi pour aller à Avignon, c'est le top, le luxe" s'enthousiasme Florian Spiry, l'un des comédiens de la troupe. Les répétitions s'enchainent, tout doit être parfait pour cette pièce Bouger les lignes qui interroge sur notre place dans l'espace. Cette création de la compagnie invite le spectateur à redécouvrir l'histoire des cartes, des tablettes d'argile à Google Maps pour s'interroger sur leurs fonctions et leurs évolutions à travers les époques.

Avignon puis une tournée

La reprise de la vie culturelle et des spectacles arrive à point nommé pour la compagnie. Après Avignon, une tournée est prévue cet automne. La metteure en scène Bérangère Vantusso passe beaucoup de temps à préparer ses comédiens à tous ces engagements. Une source de stress supplémentaire après de longs mois sans contact avec le public. "C'est une super aventure, mais aussi pas mal de pression. Il faut gérer ce stress. Et on souhaite qu'après notre passage à Avignon, d'autre lieux aient envie de programmer la pièce et de l'accueillir dans leur théâtre" explique-t-elle.

"Bouger les lignes - histoires de cartes", une création de la Compagnie de l'Oiseau-Mouche et de la compagnie Trois-6ix-Trente, texte de Nicolas Doutey - mise en scène de Bérangère Vantusso