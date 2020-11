David Lescot, Nicole Garcia, Kaori Ito… les directs du Théâtre de la Ville font salles combles

Lors du premier confinement le Théâtre de la Ville, dirigé par Emmanuel Demarcy-Mota, proposait pour garder le lien avec le public de délicieuses consultations poétiques au téléphone. Cette fois, des captations des pièces qui étaient à l’affiche sont proposées car les artistes continuent à répéter. Le succès a été immédiat, dépassant même les espérances des organisateurs.



Le Tambour de soie de Kaori Ito et Yoshi Oïda qui a fait le bonheur de la Semaine d'art en Avignon a ainsi été diffusée le 31 octobre, rassemblant 2300 spectateurs (plus que le Théâtre de la Ville et l’Espace Cardin réunis). C'est une pièce de David Lescot qui est proposée ce vendredi après-midi à 14h30 : J'ai trop d'amis.

250 écoles suivront en direct "J'ai trop d'amis"

Et c’est une première, 250 écoles à travers toute la France ont répondu à l’invitation dans le cadre du Temps d’Aménagement Périscolaire (TAP). Ainsi des écoliers de Paris, Toulouse, Charleville-Mézières, Poitiers ou Reims pourront suivre le jeune héros qui appréhende la rentrée. Une suite en quelque sorte de la pièce J’ai trop peur où le jeune garçon pétrifié à l’idée d’entrer en 6e, s’en gâchait les vacances. David Lescot, en fin observateur, poursuit son exploration du monde souvent cruel des préadolescents, en mettant avec humour des mots... sur les maux.



La pièce sera diffusée également dans les hôpitaux de l’AP-HP et disponible pour tous sur le site du Théâtre de la Ville ou en Facebook live.

De la danse, du théâtre, de la musique et de l'humour, le spectacle continue au Théâtre de la Ville.



A venir :

"J’ai trop d’amis" de David Lescot vendredi 6 novembre 14h30

"Je ne suis plus inquiet" samedi 7 novembre 21h : un seul en scène du comédien Scali Delpeyrat

"J’ai trop d’amis" dimanche 8 novembre 15h

"Sly Johnson" lundi 9 novembre 21h : un voyage musical autour du hip-hop et la soul avec le célèbre beatboxer Sly Johnson.

"Royan" mardi 10 novembre 21h : de Marie Ndiaye, mise en cène de Frédéri Bélier-Garcia, avec Nicole Garcia. L’introspection d’une enseignante confrontée au drame de l’adolescence.

"Je ne suis plus inquiet" jeudi 12 novembre 19h

etc...